В Sony произошли кадровые перестановки. Компания хочет сосредоточиться на играх

Японский техногигант планирует в ближайшее время более активно развивать проекты в игровой индустрии.

Компания Sony славится среди геймеров благодаря консолям PlayStation. Несмотря на это, фирма также занимается производством смартфонов, телевизоров и прочей электроники.

Сейчас в политике компании происходят серьёзные изменения. Руководство японского бренда хочет сделать PlayStation своим главным брендом. Теперь Sony будет максимально игровой компанией, развивая проекты в этой индустрии.

Пост президента Sony покидает Кадуо Хираи. Его должность займёт Кеничиро Ёсида, занимавший в компании пост главного финансового директора с 2013 года.