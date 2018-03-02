В Sony произошли кадровые перестановки. Компания хочет сосредоточиться на играх
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Японский техногигант планирует в ближайшее время более активно развивать проекты в игровой индустрии.
Компания Sony славится среди геймеров благодаря консолям PlayStation. Несмотря на это, фирма также занимается производством смартфонов, телевизоров и прочей электроники.
Сейчас в политике компании происходят серьёзные изменения. Руководство японского бренда хочет сделать PlayStation своим главным брендом. Теперь Sony будет максимально игровой компанией, развивая проекты в этой индустрии.
Пост президента Sony покидает Кадуо Хираи. Его должность займёт Кеничиро Ёсида, занимавший в компании пост главного финансового директора с 2013 года.
Напомним, аналитики ожидают выход новой консоли PlayStation 5 не раньше 2020 года.