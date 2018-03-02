Томские учёные получили президентский грант на изучение мифологии видеоигр

Специалисты также исследуют онтологию игрового мифа для последующего использования полученных данных при создании образовательных проектов. Исследование онтологии будет проводиться на примере видеоигр "Ведьмак" и Assassin’s Creed.

Над этим проектом будет работать научная коллаборация, в которой помимо ТПУ участвует Московский центр исследований видеоигр при философском факультете МГУ и Пятигорский государственный университет. Политехники не просто изучают игры с теоретической точки зрения, но и стараются самостоятельно их пройти. Учёные изучают самые популярные игровые серии: Assassin’s Creed, Overwatch, Dragon Age, Uncharted, "Ведьмак", Tomb Raider, Elder Scrolls, World of Warcraft и другие.