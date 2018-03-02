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Опубликовано 2 марта 2018, 13:58

Создатель криптовалюты-мема признался, что его шутка вышла из-под контроля

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Jackson Palmer

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Jackson Palmer

Джексон Палмер прокомментировал ситуацию, связанную с криптовалютой, которую он создал.

Джексон Палмер в 2013 году ради штуки создал криптовалюту — Dogecoin. Своими действиями разработчик решил высмеять лавину альтернативных криптовалют, которые возникали по мере роста популярности биткоина.

Благодаря публикациям в СМИ догекоин стал недорогим способом попробовать криптовалюту. Сообщество состояло из идеалистов, которые искренне верили в децентрализацию экономики.

Капитализация криптовалюты Dogecoin превысила два миллиарда долларов. Венчурные фонды вкладываются в "блокчейн для Х", а биткоин уже торгуется на Уолл-стрит. При этом мошенники и спекулянты отвлекают сообщество от идей "новой экономики".

Джексон Палмер считает, что его шутка зашла слишком далеко. Однако создатель Dogecoin надеется, что криптовалютный пузырь не помешает развитию самой технологии.

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Сергей Сурепин
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