Создатель криптовалюты-мема признался, что его шутка вышла из-под контроля

Джексон Палмер прокомментировал ситуацию, связанную с криптовалютой, которую он создал.

Джексон Палмер в 2013 году ради штуки создал криптовалюту — Dogecoin. Своими действиями разработчик решил высмеять лавину альтернативных криптовалют, которые возникали по мере роста популярности биткоина.

Благодаря публикациям в СМИ догекоин стал недорогим способом попробовать криптовалюту. Сообщество состояло из идеалистов, которые искренне верили в децентрализацию экономики.

Капитализация криптовалюты Dogecoin превысила два миллиарда долларов. Венчурные фонды вкладываются в "блокчейн для Х", а биткоин уже торгуется на Уолл-стрит. При этом мошенники и спекулянты отвлекают сообщество от идей "новой экономики".