Хирурги из Кении по ошибке прооперировали мозг не того пациента

Отмечается, что вместо мужчины с тромбом в мозге на операционном столе оказался кениец с незначительным отёком.

Кенийские хирурги в одной из больниц Найроби по ошибке сделали операцию на мозг пациенту, который вовсе не нуждался в ней. Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, медики вместо пациента, у которого обнаружили тромб в мозге, положили на операционный стол мужчину, поступившего в клинику с небольшим отёком. О совершении врачебной ошибки стало известно только на третьем часу операции, когда хирурги уже отчаялись искать несуществующий тромб в мозге здорового человека.

Как сообщается, по ошибке прооперированный пациент уже поправляется. Также улучшилось состояние мужчины, у которого нашли тромб, и, возможно, ему не придётся ложиться под скальпель.