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Опубликовано 2 марта 2018, 20:16

Хирурги из Кении по ошибке прооперировали мозг не того пациента

Фото: &copy;Flickr/Syn-ST-Sia

Фото: ©Flickr/Syn-ST-Sia

Отмечается, что вместо мужчины с тромбом в мозге на операционном столе оказался кениец с незначительным отёком.

Кенийские хирурги в одной из больниц Найроби по ошибке сделали операцию на мозг пациенту, который вовсе не нуждался в ней. Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, медики вместо пациента, у которого обнаружили тромб в мозге, положили на операционный стол мужчину, поступившего в клинику с небольшим отёком. О совершении врачебной ошибки стало известно только на третьем часу операции, когда хирурги уже отчаялись искать несуществующий тромб в мозге здорового человека.

Как сообщается, по ошибке прооперированный пациент уже поправляется. Также улучшилось состояние мужчины, у которого нашли тромб, и, возможно, ему не придётся ложиться под скальпель.

Хирургов, виновных в случившемся, временно отстранили от работы. Однако местный врачебный профсоюз вступился за них, заявив, что такая путаница произошла из-за нехватки сотрудников.

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Екатерина Землянухина
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