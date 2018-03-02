Путин назвал историческое событие, которое хотел бы предотвратить
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Президент РФ Владимир Путин хотел бы предотвратить развал СССР. Об этом он заявил, отвечая на вопросы блица в рамках медиафорума ОНФ. Вопрос звучал следующим образом: "Какое историческое событие вы бы хотели исправить или предотвратить?"
Был в рамках блица и ещё один вопрос из разряда исторических. Президента спросили, в каком периоде времени он бы хотел оказаться.
— В сегодня, — ответил Путин, и, подумав, добавил, — в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я — президент.