Путин назвал историческое событие, которое хотел бы предотвратить

Президент РФ Владимир Путин хотел бы предотвратить развал СССР. Об этом он заявил, отвечая на вопросы блица в рамках медиафорума ОНФ. Вопрос звучал следующим образом: "Какое историческое событие вы бы хотели исправить или предотвратить?"

Был в рамках блица и ещё один вопрос из разряда исторических. Президента спросили, в каком периоде времени он бы хотел оказаться.