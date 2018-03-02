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Регион
Опубликовано 2 марта 2018, 17:07

Путин назвал историческое событие, которое хотел бы предотвратить

Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Юрий Абрамочкин

Фото: © РИА Новости/ Юрий Абрамочкин

Президент РФ Владимир Путин хотел бы предотвратить развал СССР. Об этом он заявил, отвечая на вопросы блица в рамках медиафорума ОНФ. Вопрос звучал следующим образом: "Какое историческое событие вы бы хотели исправить или предотвратить?"

Был в рамках блица и ещё один вопрос из разряда исторических. Президента спросили, в каком периоде времени он бы хотел оказаться.

— В сегодня, — ответил Путин, и, подумав, добавил, — в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я — президент.

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Марина Калегина
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