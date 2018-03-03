Ещё один участник Олимпиады в Пхёнчхане провалил допинг-тест

Отмечается, что допинг-проба у ямайской спортсменки была взята ещё до Игр, в середине января в Швейцарии. У бобслеистки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

Бобслеистка из Ямайки (имя не называется), которая участвовала в зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане, уличена в применении допинга. Об этом сообщает портал RJR News.

Отмечается, что допинг-проба у спортсменки была взята ещё до Олимпиады, в середине января в Швейцарии. В итоге у бобслеистки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

В Играх-2018 участвовали три представителя Ямайки: скелетонист Энтони Уотсон и бобслеистки Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел. Ямайский экипаж в итоге показал 18-й результат.

Федерация бобслея Ямайки сделала запрос на вскрытие пробы Б. В случае если она окажется положительной, спортсменку могут наказать четырёхлетней дисквалификацией.