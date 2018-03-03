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Опубликовано 3 марта 2018, 07:33

Microsoft поможет слепым. Компания создала специальное приложение-навигатор

Фото: &copy; Flickr/Ben Churchill

Фото: © Flickr/Ben Churchill

С помощью новой разработки слепые люди смогут самостоятельно ориентироваться в городе.

Компания Microsoft создала новое приложение для смартфона — Soundscape. Оно позволяет слепым людям самостоятельно ориентироваться в городе.

Новое приложение работает вместе с наушниками, с помощью которых пользователь слышит подсказки об окружающих его объектах. Теперь слепые смогут отказаться от белой трости или собаки-поводыря для навигации в пользу более технологичного аналога. В программе предусмотрено несколько режимов. Пользователь может задать конкретную цель, например, бар, и во время ходьбы слышать подсказки о названиях улиц, перекрёстках впереди и необходимых поворотах.

Сейчас приложение Soundscape доступно только для iOS.

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Сергей Сурепин
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