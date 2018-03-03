Microsoft поможет слепым. Компания создала специальное приложение-навигатор
Фото: © Flickr/Ben Churchill
С помощью новой разработки слепые люди смогут самостоятельно ориентироваться в городе.
Компания Microsoft создала новое приложение для смартфона — Soundscape. Оно позволяет слепым людям самостоятельно ориентироваться в городе.
Новое приложение работает вместе с наушниками, с помощью которых пользователь слышит подсказки об окружающих его объектах. Теперь слепые смогут отказаться от белой трости или собаки-поводыря для навигации в пользу более технологичного аналога. В программе предусмотрено несколько режимов. Пользователь может задать конкретную цель, например, бар, и во время ходьбы слышать подсказки о названиях улиц, перекрёстках впереди и необходимых поворотах.
Сейчас приложение Soundscape доступно только для iOS.