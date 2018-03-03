Подросток неудачно пошутил о стрельбе в школе и ему запретили жестокие видеоигры

Шестнадцатилетний школьник оказался на скамье подсудимых. Помимо игр, ему также запретили пользоваться телефоном.

Несовершеннолетнего подростка арестовали после того, как он с раздражением прореагировал на дебаты об оружии и безопасности в школах. Они были вызваны убийством семнадцати учеников и преподавателей одной из самых старых школ Флориды.

В своём Snapchat школьник опубликовал видео, где играет в шутер. По его заявлению, всем необходимо молчать о стрельбе в школах, иначе он сам её устроит.

В связи с этим полиция арестовала подростка после звонка одного из его знакомых. Правоохранительные органы провели обыск в доме школьника, но оружия не обнаружили. После молодой человек предстал перед судом — его обвинили в хулиганстве. Адвокаты заявили, что его слова были шуткой, однако прокурор отметил, что стрельба в школах — не самая лучшая тема для шуток.