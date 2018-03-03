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Регион
Опубликовано 3 марта 2018, 08:21

Подросток неудачно пошутил о стрельбе в школе и ему запретили жестокие видеоигры

Фото: &copy; Flickr/Gio Diaz

Фото: © Flickr/Gio Diaz

Шестнадцатилетний школьник оказался на скамье подсудимых. Помимо игр, ему также запретили пользоваться телефоном.

Несовершеннолетнего подростка арестовали после того, как он с раздражением прореагировал на дебаты об оружии и безопасности в школах. Они были вызваны убийством семнадцати учеников и преподавателей одной из самых старых школ Флориды.

В своём Snapchat школьник опубликовал видео, где играет в шутер. По его заявлению, всем необходимо молчать о стрельбе в школах, иначе он сам её устроит.

В связи с этим полиция арестовала подростка после звонка одного из его знакомых. Правоохранительные органы провели обыск в доме школьника, но оружия не обнаружили. После молодой человек предстал перед судом — его обвинили в хулиганстве. Адвокаты заявили, что его слова были шуткой, однако прокурор отметил, что стрельба в школах — не самая лучшая тема для шуток.

Результат — школьника отпустили под опеку родителей, однако отправили на бессрочный домашний арест. Также судья приказал родителям забрать у подростка телефон и запретить жестокие видеоигры.

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Сергей Сурепин
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