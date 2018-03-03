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Регион
Опубликовано 3 марта 2018, 07:45

Facebook и феминизм. Социальная сеть поможет женщинам-геймерам

Фото: &copy; Flickr/Vincent Milum Jr

Фото: © Flickr/Vincent Milum Jr

Разработчики планируют развивать площадку для проведения трансляций в рамках программы Women in Gaming.

Социальная сеть Facebook вслед за многими другими компаниями обратила внимание на проблему недостаточного количества женщин в сфере разработки видеоигр. Сервис запустит проект Women in Gaming для продвижения женщин, увлекающихся играми.

Новая инициатива компании Facebook призвана обратить внимание общественности на то, что, несмотря на большое количество женщин-геймеров, в игровой индустрии их работает мало — лишь 23 процента. К примеру, сейчас женщины составляют почти половину от всех геймеров в мире.

По словам операционного директора компании Шерил Сэндберг, это не позволяет играм быть более репрезентативными и отражать интересы и желания населения Земли. В компании Facebook считают, что их инициатива позволит изменить ситуацию в мире.

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Сергей Сурепин
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