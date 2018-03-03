Facebook и феминизм. Социальная сеть поможет женщинам-геймерам

Разработчики планируют развивать площадку для проведения трансляций в рамках программы Women in Gaming.

Социальная сеть Facebook вслед за многими другими компаниями обратила внимание на проблему недостаточного количества женщин в сфере разработки видеоигр. Сервис запустит проект Women in Gaming для продвижения женщин, увлекающихся играми.

Новая инициатива компании Facebook призвана обратить внимание общественности на то, что, несмотря на большое количество женщин-геймеров, в игровой индустрии их работает мало — лишь 23 процента. К примеру, сейчас женщины составляют почти половину от всех геймеров в мире.