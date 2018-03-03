Facebook и феминизм. Социальная сеть поможет женщинам-геймерам
Фото: © Flickr/Vincent Milum Jr
Разработчики планируют развивать площадку для проведения трансляций в рамках программы Women in Gaming.
Социальная сеть Facebook вслед за многими другими компаниями обратила внимание на проблему недостаточного количества женщин в сфере разработки видеоигр. Сервис запустит проект Women in Gaming для продвижения женщин, увлекающихся играми.
Новая инициатива компании Facebook призвана обратить внимание общественности на то, что, несмотря на большое количество женщин-геймеров, в игровой индустрии их работает мало — лишь 23 процента. К примеру, сейчас женщины составляют почти половину от всех геймеров в мире.
По словам операционного директора компании Шерил Сэндберг, это не позволяет играм быть более репрезентативными и отражать интересы и желания населения Земли. В компании Facebook считают, что их инициатива позволит изменить ситуацию в мире.