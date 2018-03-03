Представлен первый смартфон только для детей
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С помощью нового телефона родители смогут установить полный контроль за действиями детей.
Испанская компания Еѕсudо Wеb представила на MWC 2018 смартфон для детей под названием РhоnеКіd. Это полноценный телефон, пусть и предназначенный для самой маленькой возрастной категории пользователей.
В первую очередь он создан для родителей, которые хотят контролировать своих детей. РhоnеКіd — обычный смартфон на Android, но с изменённой оболочкой. С помощью него родители смогут удалённо следить и управлять контентом на устройстве своих детей.
Сейчас компания Еѕсudо Wеb ищет производственных партнёров для запуска РhоnеКіd. Выпустить смартфон разработчики планируют к концу 2018 года. Цена — 150 евро.