Испанская компания Еѕсudо Wеb представила на MWC 2018 смартфон для детей под названием РhоnеКіd. Это полноценный телефон, пусть и предназначенный для самой маленькой возрастной категории пользователей.

В первую очередь он создан для родителей, которые хотят контролировать своих детей. РhоnеКіd — обычный смартфон на Android, но с изменённой оболочкой. С помощью него родители смогут удалённо следить и управлять контентом на устройстве своих детей.