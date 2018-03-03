По данным Роспотребнадзора, чаще всего вирусной инфекцией страдают детсадовцы до двух лет и школьники от 15.

В Кургане все школьные учреждения закроются с 5 марта на карантин по ОРВИ. На этот шаг пришлось пойти в связи с ростом заболеваемости в городе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

— Учитывая высокие темпы прироста заболеваемости как в возрастных группах, так и по совокупному населению, а также значительный прирост обращений в медицинские организации среди учащихся школ города Кургана, принято решение о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях Кургана с 5 марта 2018 года до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

По последним данным, за неделю в Кургане ОРВИ заболели 6,3 тысячи человек. Треть из них — школьники от 15 лет.

Из-за роста заболеваемости ранее уже были приостановлены занятия в 12 школах и закрыты 20 детских садов. Однако такой меры для предотвращения роста заболеваемости оказалось недостаточно.