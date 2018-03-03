Киберспортсмены смогут почувствовать себя звёздами НБА

В скором времени разработчики Take Two Interactive совместно с баскетболистами запустят проект NBA 2K League.

В игре представлены будут сильнейшие баскетболисты мира. Любой желающий сможет почувствовать себя Тимофеем Мозговым, единственным русским игроком в НБА, или Леброном Джеймсом.

Правда, для начала каждому киберспортсмену придётся пройти отбор — NBA 2K League Qualifier. С мая по август 102 сильнейших геймера мира вступят в битву в рамках основного турнира NBA 2K League.