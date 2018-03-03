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Регион
Опубликовано 3 марта 2018, 09:57

Киберспортсмены смогут почувствовать себя звёздами НБА

Фото: &copy;&nbsp;nba.2k.com

Фото: © nba.2k.com

В скором времени разработчики Take Two Interactive совместно с баскетболистами запустят проект NBA 2K League.

В игре представлены будут сильнейшие баскетболисты мира. Любой желающий сможет почувствовать себя Тимофеем Мозговым, единственным русским игроком в НБА, или Леброном Джеймсом.

Правда, для начала каждому киберспортсмену придётся пройти отбор — NBA 2K League Qualifier. С мая по август 102 сильнейших геймера мира вступят в битву в рамках основного турнира NBA 2K League.

Участие смогут принять владельцы консолей PlayStation 4 и Xbox One. У турнира есть одно условия — участникам должно быть минимум 18 лет.

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Сергей Сурепин
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