В самой скандальной игре 2018 года появились голые персонажи

По словам разработчиков, с помощью обновления можно обнажить абсолютно любого персонажа. Изначально герои не будут голыми — пользователям придётся раздеть их специальным игровым путём.

Энтузиасты признали, что пока модификация работает не на самом высоком уровне, но они планируют улучшить её. Несмотря на это, обновление Naked Mod доступно для всех желающих.