В самой скандальной игре 2018 года появились голые персонажи
Фото: © Скриншот Kingdom Come: Deliverance
Энтузиасты продолжают изощряться над Kingdom Come: Deliverance. Ранее они добавили в игру темнокожего персонажа.
Фанаты игры Kingdom Come: Deliverance выпустили новую модификацию. Теперь в скандальной RPG появились голые персонажи.
По словам разработчиков, с помощью обновления можно обнажить абсолютно любого персонажа. Изначально герои не будут голыми — пользователям придётся раздеть их специальным игровым путём.
Энтузиасты признали, что пока модификация работает не на самом высоком уровне, но они планируют улучшить её. Несмотря на это, обновление Naked Mod доступно для всех желающих.