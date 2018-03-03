Количество игроков в The Division превысило население Казахстана

Разработчики отчитались об очередных успехах своего многопользовательского шутера.

Студия Ubisoft объявила, что в The Division играет более 20 миллионов человек. Это больше, чем проживает в Казахстане.

По информации разработчиков, около 500 тысяч игроков потратили в игре более 400 часов. Команда очень гордится результатами, которых удалось добиться за последние два года. Также разработчики добавили, что они всегда ставили в приоритет мнение сообщества игроков, поэтому проект развивается успешно.