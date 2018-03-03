Девушка-геймер во время трансляции призналась, что убила собаку
Популярная стримерша столкнулась с волной критики после своего признания во время интервью.
Фото: © Aqua (Simone)/twitter
Симона Скотт, более известная под псевдонимом "Аква", сделала шокирующее заявление во время трансляции на Twitch. Она общалась с другим ведущим, который спросил, что девушка сделала самое плохое в своей жизни.
Скотт долго не решалась ответить, но потом сказала, что однажды нарочно убила собаку. Это произошло во время того, как девушка работала ветеринаром.
Ведущий ответил, что это очень плохо. Также он добавил, что притворится, будто никогда не слышал этого. В конце разговора девушка нехотя сказала, что это был якобы несчастный случай.