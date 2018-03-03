Девушка-геймер во время трансляции призналась, что убила собаку

Симона Скотт, более известная под псевдонимом "Аква", сделала шокирующее заявление во время трансляции на Twitch. Она общалась с другим ведущим, который спросил, что девушка сделала самое плохое в своей жизни.

Скотт долго не решалась ответить, но потом сказала, что однажды нарочно убила собаку. Это произошло во время того, как девушка работала ветеринаром.