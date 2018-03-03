Авторы культовой Diablo 3 выпустят игру на самой популярной консоли 2017 года

Разработчики продолжают всячески намекать на появление своей игры на гибридной приставке.

В феврале 2018 года появился слух, что студия Blizzard выпустит культовую игру Diablo 3 на гибридной консоли Nintendo Switch. Теперь разработчики опубликовали интригующий тизер, который служит намёком на скорый анонс.

В тизере разработчики показали, как кто-то включает и выключает ночник, выполненный в форме головы главного злодея игры. Команда намекает на выход игры на Switch — с английского название этой консоли переводится как "переключатель".