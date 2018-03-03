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Опубликовано 3 марта 2018, 10:58

Авторы культовой Diablo 3 выпустят игру на самой популярной консоли 2017 года

Фото: &copy;&nbsp;Blizzard

Фото: © Blizzard

Разработчики продолжают всячески намекать на появление своей игры на гибридной приставке.

В феврале 2018 года появился слух, что студия Blizzard выпустит культовую игру Diablo 3 на гибридной консоли Nintendo Switch. Теперь разработчики опубликовали интригующий тизер, который служит намёком на скорый анонс.

В тизере разработчики показали, как кто-то включает и выключает ночник, выполненный в форме головы главного злодея игры. Команда намекает на выход игры на Switch — с английского название этой консоли переводится как "переключатель".

Предполагается, что Blizzard анонсирует игру в рамках выставки BlizzCon 2018. Дата проведения мероприятия пока не названа.

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Сергей Сурепин
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