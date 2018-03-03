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Опубликовано 3 марта 2018, 11:06

Первое онлайн-реалити-шоу в соцсети "ВКонтакте" продали за 20 миллионов рублей

Фото: &copy; VK/Пабличные игры

Фото: © VK/Пабличные игры

Продавцами выступили четыре крупнейших паблика Рунета — MDK, "Корпорация зла", "Борщ" и "Палата № 6".

Формат реалити-шоу "Пабличные игры" продали компании DIVICO. Сумма сделки — 20 миллионов рублей. До этого шоу проходило только в социальной сети "ВКонтакте".

Изначально DIVICO работала над созданием этого реалити-шоу. После сделки компания получила права на формат шоу. Сейчас фирма сотрудничает со студией Mastiff Russia по производству шоу, а с пабликами в сети "ВКонтакте" — по идеям и продвижению.

Напомним, "Пабличные игры" — первое в мире круглосуточное киберреалити-шоу, в котором зрители могут не только постоянно наблюдать за участниками, но и влиять на происходящее с помощью комментариев, голосований и пожертвований. Первый сезон шоу собрал 219 миллионов просмотров.

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Сергей Сурепин
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