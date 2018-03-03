Первое онлайн-реалити-шоу в соцсети "ВКонтакте" продали за 20 миллионов рублей
Фото: © VK/Пабличные игры
Продавцами выступили четыре крупнейших паблика Рунета — MDK, "Корпорация зла", "Борщ" и "Палата № 6".
Формат реалити-шоу "Пабличные игры" продали компании DIVICO. Сумма сделки — 20 миллионов рублей. До этого шоу проходило только в социальной сети "ВКонтакте".
Изначально DIVICO работала над созданием этого реалити-шоу. После сделки компания получила права на формат шоу. Сейчас фирма сотрудничает со студией Mastiff Russia по производству шоу, а с пабликами в сети "ВКонтакте" — по идеям и продвижению.
Напомним, "Пабличные игры" — первое в мире круглосуточное киберреалити-шоу, в котором зрители могут не только постоянно наблюдать за участниками, но и влиять на происходящее с помощью комментариев, голосований и пожертвований. Первый сезон шоу собрал 219 миллионов просмотров.