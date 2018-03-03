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Регион
Опубликовано 3 марта 2018, 10:54

iPhone X открыл портал в другой мир. Пользователи ликуют

Фото: &copy; Скриншот из видео twitter/FastCoDesign

Фото: © Скриншот из видео twitter/FastCoDesign

Видео с оптической иллюзией и новым смартфоном от Apple взбудоражило пользователей Сети.

Пользователи социальных сетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью смартфона iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал в своём "твиттере" разработчик Питер Норрби.

По словам автора ролика, он не использовал постобработку. На видео показан смартфон, экран которого превратился в "бездонную дыру". Пользователи социальных сетей отметили, что изображение не только объёмно, но и меняется в зависимости от положения iPhone X.

Некоторые заявили, что телефон открывает портал в другой мир. Пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополненной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи функции Face ID.

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Сергей Сурепин
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