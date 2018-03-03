iPhone X открыл портал в другой мир. Пользователи ликуют
Фото: © Скриншот из видео twitter/FastCoDesign
Видео с оптической иллюзией и новым смартфоном от Apple взбудоражило пользователей Сети.
Пользователи социальных сетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью смартфона iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал в своём "твиттере" разработчик Питер Норрби.
portable hole!?— ΛLGΘMΨSΓIC (@algomystic) February 26, 2018
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no post effects, all in-camera. full write-up with source code coming soon pic.twitter.com/At0fzTQ8s9
По словам автора ролика, он не использовал постобработку. На видео показан смартфон, экран которого превратился в "бездонную дыру". Пользователи социальных сетей отметили, что изображение не только объёмно, но и меняется в зависимости от положения iPhone X.
Некоторые заявили, что телефон открывает портал в другой мир. Пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополненной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи функции Face ID.