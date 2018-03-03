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Опубликовано 3 марта 2018, 12:45

Стало известно, почему карты от Apple врут. Всё во благо пользователей

Фото: &copy; Apple Inc

Фото: © Apple Inc

Один из сотрудников компании Adobe целый год собирал данные с картографических сервисов, чтобы выяснить, какие приложения работают лучше всего.

Артур Грабовски, работающий в Adobe, на протяжении года собирал данные с карт Apple, Google и Waze. Его цель — выяснить, как навигационные приложения определяют время прибытия из точки А в точку Б.

Оказалось, в большинстве случаев карты от Apple "врут", указывая более длительный срок поездки или прогулки, чтобы пользователи добирались до пункта назначения вовремя или даже чуть раньше. В американской корпорации намеренно корректируют время передвижения, чтобы обеспечить владельцам iPhone наиболее приятный опыт использования фирменного навигационного сервиса.

Сервисы от Google и Waze иначе анализируют ситуацию на дороге и показывают людям более реальные сроки поездки. Для этого карты используют продвинутые алгоритмы, которыми владеет корпорация Google. И, несмотря на свою точность, они варьируют путь и часто показывают время "впритык".

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Сергей Сурепин
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