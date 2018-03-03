Стало известно, почему карты от Apple врут. Всё во благо пользователей

Один из сотрудников компании Adobe целый год собирал данные с картографических сервисов, чтобы выяснить, какие приложения работают лучше всего.

Артур Грабовски, работающий в Adobe, на протяжении года собирал данные с карт Apple, Google и Waze. Его цель — выяснить, как навигационные приложения определяют время прибытия из точки А в точку Б.

Оказалось, в большинстве случаев карты от Apple "врут", указывая более длительный срок поездки или прогулки, чтобы пользователи добирались до пункта назначения вовремя или даже чуть раньше. В американской корпорации намеренно корректируют время передвижения, чтобы обеспечить владельцам iPhone наиболее приятный опыт использования фирменного навигационного сервиса.