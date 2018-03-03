Ситуация подконтрольна. Шаманов прокомментировал установку 400 ракет ПРО США

По словам депутата, россияне предпринимают в ответ на развёртывание американских ракет симметричные меры.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения о развёртывании американскими военными 400 противоракет системы ПРО, которые направленны против России. Как сообщил ТАСС депутат, Россия готова дать симметричный ответ на эти действия США.

— Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты, — сказал Владимир Шаманов.

Как отметил глава думского комитета, конечно, подобное размещение американских ракет представляет угрозу для России. Однако большая часть задач, связанных с нивелированием проблемы, уже решена.

— Угрозы большие. Учитывая незначительное подлётное время ракет ПРО, США поставили перед нами целый ряд задач, большая часть из которых уже решена, но часть которых нам ещё предстоит решать. Конечно, одно дело, когда ракеты находились за тысячу километров, другое — когда они находятся за сотни километров, — добавил председатель комитета Госдумы по обороне.