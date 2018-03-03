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Регион
Опубликовано 3 марта 2018, 23:49

В Нигерии после столкновений фермеров и скотоводов погибло не менее 15 человек

Полиция Нигерии. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Afolabi Sotunde

Полиция Нигерии. Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Отмечается, что это не первый конфликт. Чаще всего люди дерутся за право пользования землёй и источниками воды.

По меньшей мере 15 человек погибли, ещё несколько были ранены после столкновений в населённом пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что к человеческим жертвам привела стычка между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где располагается единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке. Также в ходе столкновения было разрушено несколько жилищ и убит скот. На место ЧП выехали мобильные подразделения полиции и армии.

Стоит отметить, что подобные конфликты фермеров и скотоводов в Нигерии — не редкость. Чаще всего они дерутся за право пользования землёй и источниками воды.

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Андрей Довлатов
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