В Нигерии после столкновений фермеров и скотоводов погибло не менее 15 человек

Отмечается, что это не первый конфликт. Чаще всего люди дерутся за право пользования землёй и источниками воды.

По меньшей мере 15 человек погибли, ещё несколько были ранены после столкновений в населённом пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что к человеческим жертвам привела стычка между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где располагается единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке. Также в ходе столкновения было разрушено несколько жилищ и убит скот. На место ЧП выехали мобильные подразделения полиции и армии.