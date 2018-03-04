Apple специально замедляет старые iPhone. Иначе они будут сами выключаться

Команда из Купертино не просто так вносит коррективы в работу собственных устройств.

Журналист 9to5mac Зак Холл протестировал функцию замедления iPhone. Он пришёл к выводу, что лучше не вносить коррективы в её работу.

Зак Холл запретил iPhone 6 Plus использовать функцию замедления. Сделать это можно в настройках бета-версии мобильной операционной системы iOS 11.3. После этого смартфон начал сам время от времени отключаться.