Apple специально замедляет старые iPhone. Иначе они будут сами выключаться
Фото: © Flickr/Brian DePalo
Команда из Купертино не просто так вносит коррективы в работу собственных устройств.
Журналист 9to5mac Зак Холл протестировал функцию замедления iPhone. Он пришёл к выводу, что лучше не вносить коррективы в её работу.
Зак Холл запретил iPhone 6 Plus использовать функцию замедления. Сделать это можно в настройках бета-версии мобильной операционной системы iOS 11.3. После этого смартфон начал сам время от времени отключаться.
По словам журналиста, перед выключением устройство показывало 59% заряда аккумулятора. Когда он включал iPhone, заряд падал до 20%.