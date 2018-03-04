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Опубликовано 4 марта 2018, 07:34

Apple специально замедляет старые iPhone. Иначе они будут сами выключаться

Фото: &copy; Flickr/Brian DePalo

Фото: © Flickr/Brian DePalo

Команда из Купертино не просто так вносит коррективы в работу собственных устройств.

Журналист 9to5mac Зак Холл протестировал функцию замедления iPhone. Он пришёл к выводу, что лучше не вносить коррективы в её работу.

Зак Холл запретил iPhone 6 Plus использовать функцию замедления. Сделать это можно в настройках бета-версии мобильной операционной системы iOS 11.3. После этого смартфон начал сам время от времени отключаться.

По словам журналиста, перед выключением устройство показывало 59% заряда аккумулятора. Когда он включал iPhone, заряд падал до 20%.

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Сергей Сурепин
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