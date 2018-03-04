Google следит за людьми. С помощью "умных" камер

Специалист из Канады сделал главное заявлением. По его словам, "умные" устройства от Google способны следить за людьми.

Аналитик провёл собственное исследование. Он выяснил, что "умные" камеры Google Clips могут следить за людьми. Изображения передаются на сервер.

Всё это происходит в спящем режиме. Специалисты предполагают, что аналогичные действия могут выполнять "умные" часы от всемирно известной американской корпорации.