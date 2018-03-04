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Регион
Опубликовано 4 марта 2018, 07:34

Google следит за людьми. С помощью "умных" камер

Фото: &copy; Google

Фото: © Google

Специалист из Канады сделал главное заявлением. По его словам, "умные" устройства от Google способны следить за людьми.

Аналитик провёл собственное исследование. Он выяснил, что "умные" камеры Google Clips могут следить за людьми. Изображения передаются на сервер.

Всё это происходит в спящем режиме. Специалисты предполагают, что аналогичные действия могут выполнять "умные" часы от всемирно известной американской корпорации.

Во время проведения эксперимента владелец устройства узнал, что "умная" камера даже в отключённом состоянии проверяет активность пользователя. Разработчики из Google пока никак не комментируют заявление канадца.

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Сергей Сурепин
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