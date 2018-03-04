В Лихтенштейне создают самые высокие и быстрые американские горки в мире
Фото: © Кадр из видео YouTube/Six Flags Great Adventure
Несмотря на свои географические размеры, Лихтенштейн производит уникальные конструкции.
Именно в Лихтенштейне появилась компания-производитель Intamin, ответственная за разработку больших американских горок. Например, высота Formula Rossa — 52 метра. Горка находится в парке Ferrari World в Абу-Даби (ОАЭ). Она разгоняется до 240 километров в час за 4,9 секунды. Это самая быстрая горка в мире.
Популярный аттракцион Kingda Ka расположен парке Six Flags Great Adventure в штате Нью-Джерси. Гидравлика разгоняет вагонетки до 200 километров в час за 3,5 секунды. Высота горки — 139 метров.
В 2020 году в Орландо появится 152-метровая горка Skyscraper. Она будет оснащена самым резким свободным падением и самой сильной инверсией.