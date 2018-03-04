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Регион
Опубликовано 4 марта 2018, 07:35

В Лихтенштейне создают самые высокие и быстрые американские горки в мире

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Six Flags Great Adventure

Фото: © Кадр из видео YouTube/Six Flags Great Adventure

Несмотря на свои географические размеры, Лихтенштейн производит уникальные конструкции.

Именно в Лихтенштейне появилась компания-производитель Intamin, ответственная за разработку больших американских горок. Например, высота Formula Rossa — 52 метра. Горка находится в парке Ferrari World в Абу-Даби (ОАЭ). Она разгоняется до 240 километров в час за 4,9 секунды. Это самая быстрая горка в мире.

Популярный аттракцион Kingda Ka расположен парке Six Flags Great Adventure в штате Нью-Джерси. Гидравлика разгоняет вагонетки до 200 километров в час за 3,5 секунды. Высота горки — 139 метров.

В 2020 году в Орландо появится 152-метровая горка Skyscraper. Она будет оснащена самым резким свободным падением и самой сильной инверсией.

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Сергей Сурепин
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