В Лихтенштейне создают самые высокие и быстрые американские горки в мире

Именно в Лихтенштейне появилась компания-производитель Intamin, ответственная за разработку больших американских горок. Например, высота Formula Rossa — 52 метра. Горка находится в парке Ferrari World в Абу-Даби (ОАЭ). Она разгоняется до 240 километров в час за 4,9 секунды. Это самая быстрая горка в мире.