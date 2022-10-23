Стахановцы-отморозки и шофёры-убийцы: Самые дерзкие банды послевоенного времени Оглавление Пролетарская банда Банда Монгола Банда Толстопятовых Банда Османова Банда братьев Самойленко Банда братьев-таксистов Банда Евстратова – Савченко Банда шофёров Вопреки мнению о том, что в послевоенном СССР бандитизма не было и он стал следствием перестроечной и постперестроечной разрухи, это не так. Лайф выяснил историю самых отмороженных банд СССР. 29475 29475 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Телекомпания НТВ, Криминальные авторитеты, воры в законе, архив МВД

В начале марта 1975 года был приведён в исполнение смертный приговор братьям Толстопятовым, лидерам одной из самых дерзких банд брежневской эпохи. Не только в брежневские, но даже в сталинские времена находились лихие люди, сделавшие своей профессией грабежи и разбои и объединявшиеся в банды, терроризировавшие магазины, сберкассы, почтовые отделения и простых советских граждан.

Пролетарская банда

Одна из самых необычных банд в истории Советского Союза. В отличие от большинства других преступных группировок подобного плана, митинцы (по имени лидера Ивана Митина) вовсе не были профессиональными преступниками-рецидивистами или людьми со дна общества. Напротив, почти все активные участники банды, составлявшие её костяк, были на очень хорошем счету. В группировку входили рабочие нескольких московских и подмосковных заводов. Среди них были член партии, комсомолец, рабочий-стахановец, два курсанта военного училища, бывший милиционер и два заводских мастера. Лидер банды имел судимость по малолетке за хранение оружия, однако на момент начала преступной деятельности он работал мастером на авиазаводе в Красногорске и был там на хорошем счету. Незадолго до ареста его даже представили к награждению орденом Трудового Красного Знамени.

Свою преступную деятельность банда начала в первые месяцы 1950 года. Главными целями бандитов были магазины промышленных товаров, в которых они похищали выручку. Однако не брезговали они сберкассами и даже обычными пивными. Ещё одной особенностью бандитов было то, что они время от времени меняли почерк. То они вламывались в магазины, угрожая оружием и убивая случайных свидетелей, то под видом сотрудников госбезопасности запирали лишних свидетелей в другом помещении и только после этого приступали к грабежу. А, например, в ресторан "Голубой Дунай" они пришли под видом посетителей. Отобедав и выпив, они достали пистолеты и потребовали деньги из кассы. При этом они застрелили милиционера и ещё одного посетителя, пытавшихся им помешать.

Фото © ТАСС / Максимов Павел

Бандиты совершали нападения не только в различных районах Москвы, но и в подмосковных городах. На протяжении трёх лет милиционеры не могли выйти на след дерзких преступников. Скандальности их похождениям добавляло то, что они не только грабили, но порой и убивали свидетелей или некстати подвернувшихся под руку людей. На их счету было даже несколько убитых милиционеров. При этом криминальный улов бандитов варьировался от 300 рублей до 68 тысяч, которые они получили, ограбив магазин промтоваров № 61 в Москве.

У милиции не было никаких зацепок, кроме одной. Преступления совершались неподалёку от спортивных объектов. За ними было установлено пристальное наблюдение, и через несколько недель оно принесло плоды. Вскоре после очередного преступления возле стадиона в Красногорске некий местный житель купил целую бочку пива и угощал за свой счёт прохожих. Такая необычная щедрость в полуголодное время вызвала подозрение у милиции, которая установила за мужчиной наблюдение.

Были выявлены его контакты. Оказалось, что он с друзьями регулярно посещал спортивные объекты, а по выходным играл в футбол и хоккей за заводскую команду. Милиции удалось внедрить в банду под видом лихого спортсмена своего агента, который в итоге дал информацию о спортсменах-преступниках.

В общей сложности на их счету было почти три десятка налётов, 11 убитых, почти два десятка раненых. Всего им удалось похитить около 300 тысяч рублей. Двое лидеров банды были приговорены к смертной казни, остальные получили различные сроки заключения.

Банда Монгола

Первые рэкетиры Советского Союза. Именно в этой банде начинал свою криминальную деятельность молодой Япончик (Вячеслав Иваньков). Возглавлял банду Геннадий Карьков по прозвищу Монгол, которое он получил за ярко выраженную азиатскую внешность.

Карьков начинал с мелких краж, но к началу 70-х годов сколотил крупную банду, в которую входило до полусотни человек. Они не совершали налётов на магазины и дерзких нападений на сберкассы. Их основным преступным промыслом было вымогательство. Причём вымогались в основном так называемые нетрудовые доходы у определённой категории лиц: крупных фарцовщиков, теневиков, спекулянтов и подобных людей, которые, по предположению Монгола, не были заинтересованы в том, чтобы милиция узнала об их теневой деятельности, поэтому жаловаться бы не стали.

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Действовали они по одной схеме: жертве предлагали поделиться доходами, если она отказывалась, её вывозили в лес, где подвергали жестокому насилию и угрожали убийством до тех пор, пока истязаемый не сдавался и не соглашался заплатить — либо единоразовые откупные, либо регулярные крупные отчисления в кассу банды.

Порой бандиты действовали не грубой силой, а хитростью, чтобы выманить жертву. В банде было несколько симпатичных женщин, которые использовались в качестве приманки. Иногда преступники выдавали себя за милиционеров, им даже удалось достать подлинное удостоверение сотрудника милиции, которое они украли.

Точное количество жертв банды, как и её улов, неизвестно, поскольку большая часть жертв в милицию не обращалась. В 1971 году банда была разгромлена, Монгол получил 15 лет лишения свободы. Япончик остался на свободе, но переключился на квартирные кражи и вскоре был арестован.

Банда Толстопятовых

Одна из самых дерзких банд в истории СССР. Её отличали уникальная оснащённость и тщательная продуманность операций. Благодаря этому банда стала долгожителем по меркам преступного мира и действовала на протяжении пяти лет.

Лидер банды Вячеслав Толстопятов с ранних лет имел проблемы с законом. Он прекрасно рисовал и уже в подростковом возрасте наловчился так подделывать денежные банкноты, что спокойно расплачивался ими в магазинах и такси. На протяжении нескольких лет Толстопятову удавалось пользоваться поддельными купюрами, не вызывая подозрений. До тех пор, пока он не обнаглел до такой степени, что начал рисовать купюры только с одной стороны (с другой стороны оставался чистый лист). Эта бравада и сгубила его. Внимательный таксист заметил подвох и сдал его милиции.

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В тюрьме он провёл четыре года, завёл полезные знакомства в криминальном мире и вышел на свободу с твёрдым намерением сколотить свою банду. Ему удалось вовлечь в дело старшего брата (он был старше на 16 лет). Братья оборудовали штаб банды в тщательно замаскированном помещении с потайными дверями и взялись за вооружение личного состава. Пистолеты, гранаты и даже бронежилеты они делали сами. Недостающие детали доставали через знакомых рабочих с завода.

Понимая, что использование для грабежей личных автомобилей рано или поздно выдаст их, на дело решили ходить на чужих автомобилях. Бандиты тщательно отработали план захвата чужих машин. Как правило, один из бандитов ловил попутку, после чего "случайно" встречал на дороге друзей и просил остановить машину. После этого водителя связывали и кидали в багажник. На этой машине преступники совершали налёт и уходили с места преступления, а затем бросали её.

На преступления они ходили, надевая чулки на голову, за что их прозвали "бандой Фантомасов".

Преступную деятельность они начали в 1968 году. Однако первые попытки оказались неудачными. Преступникам не повезло, и они не довели замысел до конца. Сначала водителю удалось от них убежать — и они отменили налёт, а затем просто опоздали к прибытию инкассаторов.

Только третий налёт — на один из ростовских магазинов — был доведён до конца. Но и его нельзя назвать удачным. Преступникам удалось захватить лишь 500 с небольшим рублей. При этом они застрелили прохожего, который пытался им помешать.

Братья стали тщательнее планировать преступления. Узнавали дни выдачи зарплаты на предприятиях, изучали местность и пути отхода, выясняли время прибытия и отъезда инкассаторов. Им удалось совершить несколько удачных налётов, но затем они натолкнулись на неожиданное сопротивление. Инкассатор сумел укрыться от налётчиков и открыл по ним огонь, ранив бандита по фамилии Горшков. После этого они почти на два года залегли на дно.

На последнем этапе существования банды ей сопутствовал криминальный успех, несколько раз удалось сорвать немалый куш. На братьев охотилась вся ростовская милиция, однако они оставались неуловимыми. Их преступная деятельность завершилась летом 1973 года, когда милиционеры в перестрелке обезвредили и задержали уходивших с места преступления бандитов, застрелив одного и ранив другого (ранен был Горшков, который отличался особой невезучестью и в ходе налётов получил три ранения, что было поводом для шуток внутри банды).

Братья Толстопятовы и Горшков были приговорены к смертной казни и расстреляны в начале марта 1975 года. Остальные бандиты получили тюремные сроки. Всего на счету банды почти полтора десятка вооружённых налётов, двое убитых и трое раненых. В общей сложности им удалось похитить порядка 150 тысяч рублей.

Банда Османова

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, архив МВД

Банда классических беспредельщиков, стрелявших по всему, что движется, и грабивших всех подряд, не особенно продумывая преступления. Действовала на Кавказе и юге России недолго, но прославилась так, что суд над ней пришлось проводить аж во Владимире, поскольку были опасения, что бандитов линчуют родственники жертв.

Криминальный путь начался в 1975 году. Поначалу банду возглавлял бандит по фамилии Гегиров. Он с подельниками гастролировал по Кавказу и Ставрополью и грабил кафе и магазины. Затем они перешли к грабежу частных домов. Однако на Кавказе оружие хранилось почти в каждом доме. После того как бандиты несколько раз получили жёсткий отпор, они решили перепрофилироваться и заняться воровством скота, который продавали знакомому председателю совхоза.

Через некоторое время к банде присоединился неоднократно судимый Хабала Османов. Он обладал ярко выраженными лидерскими качествами и вскоре потеснил Гегирова с места руководителя банды. По его инициативе бандиты начали совершать нападения на междугородних трассах. Они находили стоявшие на обочине автомобили, в которых спали путешественники, безжалостно расправлялись с пассажирами и забирали все ценности.

Однако эти преступления приносили мало денег, и бандиты начали совершать налёты на колхозы, забирая деньги из кассы. После нескольких налётов они решили разжиться оружием помощнее и совершили нападение на нальчикский СИЗО, скрутив часовых и похитив их оружие.

После этого бандиты вновь вышли на трассу, застрелив и ограбив трёх человек. Наконец, в 1979 году ими было совершено самое резонансное преступление. Перебравшись в Северную Осетию, они совершили налёт на ресторан "София". В этот день там был банкет по случаю дня рождения. Ворвавшись в зал ресторана, Османов, Кяров и Гегиров начали расстреливать из автоматов гостей. Перебив всех, они забрали кассу. Их добычей стало всего 700 рублей. В результате бессмысленной бойни погибло восемь человек. Два гостя получили тяжёлые ранения, но выжили и сообщили обо всём милиции.

Вскоре члены банды были арестованы. Османову удалось уйти после перестрелки, но его нашли у родственницы. Он вновь пытался прорваться с боем, но, получив несколько ранений, сдался.

Несмотря на то что в СМИ не сообщалось о бойне в Осетии, суд над бандитами перенесли во Владимир, где подсудимых охраняли солдаты при поддержке бронетранспортёров. Все четверо были приговорены к смертной казни. На счету банды Османова по меньшей мере 16 убитых.

Банда братьев Самойленко

Коллаж © LIFE. Фото © Криминальные авторитеты, воры в законе

Ещё одна банда беспредельщиков, орудовавшая на междугородних трассах на юге РСФСР (Ставропольский, Краснодарский края и Ростовская область). Лидером банды был профессиональный преступник Дмитрий Самойленко. Практически всю свою жизнь с 17 лет он провёл в заключении за грабежи. Освободившись в очередной раз, Самойленко решил сколотить банду с двумя младшими братьями.

Раздобыв оружие, они принялись совершать нападения на водителей. Один из братьев, переодетый в форму инспектора ГАИ, тормозил на трассе автомобиль. А когда тот останавливался, из засады выходили остальные братья и убивали владельцев. Бандиты не брезговали ничем, помимо денег забирали личные вещи убитых, отстирывая их от крови, и даже вырывали у трупов золотые зубы.

В отличие от других банд, старавшихся грабить кассы крупных магазинов или сберкассы, где можно было рассчитывать на немалый улов, Самойленко грабили всех подряд, довольствуясь ничтожной добычей. Лишь один раз они попытались совершить нападение на инкассаторов, но оно не удалось. Тела жертв они зарывали в лесу, а автомобили топили в водоёмах.

Банда существовала менее года (в 1979–1980 годах), но действовала стахановскими темпами. Почти каждую неделю бандиты кого-нибудь грабили и убивали. Помимо нападений на трассах промышляли ещё и квартирными кражами. Милиция долгое время бездействовала, поскольку бандиты орудовали на разных трассах и заметали следы. Лишь случайно удалось выяснить, что речь идёт о преступной банде, когда в одном из водоёмов обнаружили сразу несколько затопленных автомобилей со стреляными гильзами от одного и того же оружия.

Погорели братья на рэкете, когда решили сыграть по-крупному. По наводке они отправились в Новороссийск, где жила их новая жертва. Банда приехала к дому на автомобиле. Дождались, когда мужчина выйдет из подъезда, а затем Дмитрий в форме милиционера заставил его сесть в машину бандитов.

Жертву отвезли в лес, где стали запугивать, требуя деньги. Тот согласился отдать бандитам всё, что у него имелось. Бандиты привезли его обратно к дому и вместе с ним зашли в квартиру.

Однако, когда они заходили в подъезд, их увидел родственник жертвы и попросил знакомого милиционера проверить, всё ли там нормально. Братья застрелили милиционера в квартире, после чего выбежали во двор, где на автомобиле их ждал наводчик. Однако тот, увидев заходящего в подъезд милиционера, перепугался и уехал. Он оставил машину на автостоянке у вокзала, причём на своё настоящее имя. Но машина уже была засвечена, так как свидетели видели её во дворе. Найти преступника было несложно. Кроме того, в багажнике автомобиля нашли документы нескольких жертв и оружие. Бандит сразу же раскололся, назвал фамилии подельников и их адреса. Вскоре братья были арестованы. Лидер банды умер в СИЗО, так и не дождавшись суда. Младшие братья были приговорены к смертной казни и расстреляны. Жертвами этой дикой семейной банды стали 32 человека.

Банда братьев-таксистов

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Лидер банды Игорь Колчин имел несколько судимостей за кражи. В середине 80-х он решил сколотить свою банду и привлёк в неё брата и двух друзей, которые и составили её костяк. Чаще всего бандиты убивали прямо на рабочем месте, грабя пассажиров, которых сажали в челябинском аэропорту (оба работали таксистами). Периодически Колчин в одиночку совершал убийства прохожих, которые не приносили никакой прибыли, зато доставляли ему удовольствие, что роднит Колчина скорее с маньяками, чем с классическими бандитами.

Преступления начались ещё в 1984 году, однако пик деятельности банды пришёлся на 1989 год, когда нападения совершались по несколько раз в месяц. Бандиты действовали по одной схеме: ехали в челябинский аэропорт и искали там пассажиров. По пути сворачивали в безлюдное место и расправлялись с жертвой, забирая все ценные вещи.

Выйти на след бандитов помогла случайность. Колчин вошёл в азарт и решил застрелить другого таксиста и угнать его машину. На украденном автомобиле он поехал в аэропорт за очередной жертвой и неожиданно был остановлен на трассе инспектором ГАИ в рамках обычной проверки документов. Не ожидавший такого поворота Колчин предъявил документы убитого, наспех вклеив в них свою фотографию. Это показалось милиционеру очень странным, и он потребовал паспорт для проверки. После этого Колчин достал обрез и начал стрелять. Милиционер, в которого он целился, был только ранен. Зато другой мужчина, остановленный для проверки документов и стоявший на дороге, был сражён наповал.

После этого бандит бросил автомобиль и бежал в лес. Однако в машине он оставил свои документы, и милиция вскоре нагрянула к его брату, который не стал запираться и выложил всё как есть.

Лидеров банды таксистов приговорили к смертной казни. Игорь Колчин пытался косить под сумасшедшего, утверждал, что врачи "неправильно" его осматривали, жаловался на трудное детство с прибитыми к полу игрушками и в конце концов повесился в камере в ожидании расстрела. Остальным казнь заменили 15 годами лишения свободы, учитывая их помощь следствию и тот факт, что они в большинстве преступлений были только соучастниками (убивал почти всегда сам Колчин). На счету банды 15 жертв.

Банда Евстратова – Савченко

Фото © ТАСС / Хамельянин Геннадий, Шогин Александр

Не самая кровавая, но довольно необычная банда, поскольку одним из её лидеров являлся действующий сотрудник ГАИ. Лидеры банды Евстратов и Савченко были соседями по дому и старыми знакомыми. Первый работал в ВОХРе на АЗЛК, второй был майором ГАИ.

Криминальная деятельность банды началась вскоре после московской Олимпиады 1980 года, когда мужчины начали приворовывать и продавать запчасти для "москвичей" прямо с завода. Однако эта деятельность не приносила желаемого дохода. Поэтому решено было сыграть по-крупному, то есть ограбить инкассаторов.

Пока Савченко разрабатывал план нападения, Евстратов "тренировался" на подвозивших его таксистах, которых он убивал и грабил. И вот план был готов. Решено было завладеть большим грузовиком и протаранить на нём инкассаторскую машину, после чего расстрелять инкассаторов и скрыться с деньгами. Была выбрана и цель нападения — инкассаторы, возившие деньги в одну из подмосковных воинских частей. За ними была установлена слежка, определены их маршруты и расписание.

В назначенный день Евстратов поймал на трассе подходящий грузовик и попросил подвезти его. По пути он застрелил водителя и поехал за своим подельником. Однако по дороге машину остановил инспектор ГАИ. Занервничавший бандит застрелил его. Убийство гаишника не входило в планы преступников, они прекрасно понимали, что все патрульные службы переведут на усиленный режим и грабить инкассаторов в такой день будет как-то не с руки. Поэтому они отказались от замысла.

Через некоторое время Евстратов устроился на одну из руководящих должностей в ВОХР Киностудии им. Горького. И вскоре, воспользовавшись своим служебным положением, похитил из караульного помещения несколько пистолетов, которые бандиты планировали использовать для своей преступной деятельности.

С этим оружием они совершили налёт на инкассатора в Москве, убив его и завладев выручкой магазина.

Вскоре бандиты решили ограбить кассу киностудии. Но для этого надо было завладеть ключами, хранившимися у кассирши. Савченко достал милицейскую форму для Евстратова, который под видом участкового заявился к женщине под предлогом мнимых жалоб соседей на бурные вечеринки. Когда женщина пропустила его в квартиру, он достал пистолет и застрелил её. После чего забрал ключи от сейфа.

Дождавшись своего дежурства, Евстратов, будучи начальником караула, напоил своих подчинённых и отпустил их домой, заверив, что подежурит один. После этого он отключил сигнализацию, открыл сейф и похитил 50 тысяч рублей.

Подозрение милиции сразу же пало на Евстратова. Украденное с кинофабрики оружие использовалось для убийства кассирши, а ограбление было спланировано так, что было ясно: у грабителей есть сообщник в охране. К тому же Евстратов своим поведением дал повод заподозрить его. После ограбления он спешно уехал из Москвы и залёг на дно в одной из тамбовских деревень у родственников.

Вскоре он был арестован и дал показания на подельников. Евстратов, Савченко и Костемеров (третий подельник, присоединившийся после первых преступлений) были приговорены к смертной казни и расстреляны. На счету банды пять загубленных жизней.

Банда шофёров

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Банда действовала в Казахской ССР на протяжении 11 лет, с 1977 по 1988 год. Состояла из трёх человек, которые работали шофёрами на разных предприятиях. Лидер банды Можаев работал водителем в республиканском Спорткомитете, Солуянов был водителем скорой помощи, Немчин работал то таксистом, то личным водителем у местных чиновников. Иногда к троице примыкал четвёртый член банды — Токарев, он также был шофёром.

Можаев и Немчин был одноклассниками и друзьями детства. Именно с них и началась банда. Первые несколько лет они совершали преступления достаточно беспорядочно. Нападали на поздних прохожих, грабили, избивали, иногда насиловали. Порой нападения завершались убийствами.

К 1983 году преступники поняли, что созрели для крупного дела. Решено было взять кассу одного из местных предприятий. Чтобы раздобыть оружие, они совершили налёт на санаторий республиканского Совмина, где охранником был их знакомый милиционер. Можаев попросил пропустить его на закрытую территорию, чтобы сделать звонок. Знавший его милиционер пустил позвонить и был зарезан. Похищенное у него оружие бандиты в дальнейшем использовали для налётов.

Через месяц они застрелили кассиршу одного из предприятий, похитив все деньги. Однако улов оказался совсем незначительным. Разочарованные бандиты решили напасть на заводскую кассу. Для этого планировалось похитить у военных автоматы. Бандиты собирались угнать машину и задавить на ней армейский патруль, после чего забрать оружие и скрыться. Им удалось угнать машину, убив водителя, но патруль они задавить так и не смогли, опоздав к месту преступления, и от этой идеи в итоге отказались.

Наконец им удалось сорвать крупный куш в результате налёта на кассу крупного предприятия ("Асфальтобетон"). Преступление было тщательно спланировано, для угнанной машины даже достали левые номера, чтобы не привлекать внимания. Бандиты были одеты в рабочие комбинезоны, чтобы не оставлять отпечатков, а их лица скрывали респираторы. Убив кассиршу и водителя, они похитили около 110 тысяч рублей и скрылись.

После того как в милиции сверили гильзы, найденные на местах нескольких преступлений, стало понятно, что речь идёт о банде, которая промышляет уже несколько лет. На их поиски были брошены лучшие силы. Однако взять бандитов удалось скорее случайно. После одного из кутежей в вытрезвителе оказался местный мелкий преступник по фамилии Мусаев. После проверки выяснилось, что он находится в розыске. Мусаев сидеть не хотел и предложил следователям сделку. Он расскажет, кто ограбил кассу "Асфальтобетона", а милиция закроет дело, по которому он проходил.

Мусаев подробно описал всех членов банды, предупредив, что Можаев и Немчин спортсмены и обладают прекрасной физической подготовкой, поэтому взять их будет непросто. Первым арестовали Солуянова. Чтобы не спугнуть подельников, была инсценирована его командировка под предлогом перегона новой машины скорой помощи. А на вокзале не ожидавшего подвоха бандита арестовали.

Можаева также выманили хитростью — через друга-гаишника, который вылетел из органов за дисциплинарные нарушения. Тому предложили вернуться на службу в обмен на услугу. Он должен был выманить Можаева и подвести под арест. Под предлогом покупки одежды друзья выехали на автомобиле гаишника. По пути в заранее условленном месте их остановили гаишники, обвинили бывшего коллегу, что он занимается частным извозом, и будто бы арестовали. На самом деле вся операция была призвана отвлечь внимание Можаева (который был пассажиром машины, к нему у гаишников претензий не было) и застигнуть его врасплох, чтобы он не успел выхватить пистолет. Операция прошла успешно. Что касается Немчина, то он был арестован прямо на рабочем месте и сопротивления не оказал.

Немчин наотрез отказывался говорить, и большую часть показаний дал Солуянов. Поняв, что приятель его сдал, Можаев указал, где спрятаны оставшиеся деньги и оружие. При обыске помимо этого были обнаружены самодельные маски, ножи, боеприпасы и специальные удавки.

Во время следствия Можаев признался в 17 убийствах, но на суде удалось доказать только 11. Трое бандитов были приговорены к смертной казни. Однако позднее Солуянову приговор заменили 20 годами лишения свободы. Токарев получил 15 лет. Можаев и Немчин были расстреляны.

Авторы Евгений Антонюк