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Регион
Опубликовано 4 марта 2018, 08:12

Звёзды на "Оскаре" наденут оранжевые значки против свободного владения оружием

Фото: &copy; Flickr/Prayitno

Фото: © Flickr/Prayitno

Знаменитости решили провести очередную акцию протеста. В этот раз достанется оружию.

Некоторые гости церемонии "Оскар-2018" примут участие в акции. Её цель — привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в США.

В рамках акции звёзды наденут специальные значки. Они представляют из себя американский флаг в оранжевой расцветке. Купить такую эмблему можно в магазине организации Everytown. Цена — 15 долларов за три штуки.

Напомним, подобная акция проходила на вручении премии "Золотой глобус". Тогда некоторые актёры пришли со значками организации Time's Up. Она указывает на проблему сексуальных домогательств и полового неравенства.

Напомним, церемония "Оскар" пройдёт в ночь на 5 марта. Начало — 2:30 по московскому времени.

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Сергей Сурепин
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