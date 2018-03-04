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Опубликовано 4 марта 2018, 08:34

Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили миллион копий

Фото: &copy;&nbsp;Warhorse

Фото: © Warhorse

Разработчики остались довольны популярностью своего нового проекта. Они не ожидали такого ажиотажа.

Студия Warhorse отчиталась об успехах своей новой игры — Kingdom Come: Deliverance. Проекту потребовалось чуть больше недели, чтобы разойтись тиражом около миллиона копий.

Сейчас речь идёт о суммарных продажах в цифровом виде и на дисках на всех платформах. По словам главы студии Мартина Фривальдского, разработчики рассчитывают продать более трёх миллионов копий игры.

Напомним, игра Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За два дня разработчики продали 500 тысяч экземпляров игры. Игру критиковали за отсутствие темнокожих персонажей.

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Сергей Сурепин
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