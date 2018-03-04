Продажи самой скандальной игры 2018 года превысили миллион копий
Фото: © Warhorse
Разработчики остались довольны популярностью своего нового проекта. Они не ожидали такого ажиотажа.
Студия Warhorse отчиталась об успехах своей новой игры — Kingdom Come: Deliverance. Проекту потребовалось чуть больше недели, чтобы разойтись тиражом около миллиона копий.
Сейчас речь идёт о суммарных продажах в цифровом виде и на дисках на всех платформах. По словам главы студии Мартина Фривальдского, разработчики рассчитывают продать более трёх миллионов копий игры.
Напомним, игра Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. За два дня разработчики продали 500 тысяч экземпляров игры. Игру критиковали за отсутствие темнокожих персонажей.