"После пиуры вы сможете ублажать любимую женщину ночь напролёт", — говорят чилийские рыбаки. Пиура — существо с морского дна, которое выглядит как монстр из низкобюджетного хоррора. На последнем Ñam Santiago, самом масштабном и популярном кулинарном фестивале Чили, прилавки ломились от свежевыловленных "кровоточащих камней" — ещё одно прозвище, которое здесь получил морской деликатес, стимулирующий, как считается, мужское либидо.

Вкус у него тоже специфический. Те, кому посчастливилось отведать пиуру, говорят, что она похожа на все морепродукты сразу. Как будто морской ёж, устрица и ламинария прыгнули в блендер, их там как следует перемешали и оставили бродить как минимум на год.

Фото: © commons.wikimedia.org

Пиура, или по-научному Pyura chilensis, выглядит как миниатюрный инопланетянин, который прячется внутри камня. Но чилийцам её облик не кажется странным, ведь эту "виагру для бедняков" употребляют здесь уже очень давно.

Необычное животное относится к оболочникам — подтипу хордовых. Пиуры живут колониями в прибрежных водах Чили и Перу. Питаются микроорганизмами, всасывая и отфильтровывая морскую воду. Их внешняя оболочка похожа на камень, но внутренности больше напоминают мякоть свежего томата. Пиуры — единственные живые организмы, кровь которых содержит большое количество ванадия, что придаёт им специфический запах.

А ещё пиура может заниматься сексом сама с собой. Рождаясь "мужчиной", в дальнейшем животное приобретает черты гермафродита. Чтобы продолжить род, пиура выбрасывает в воду облака спермы, и если поблизости не найдётся партнёра, то произойдёт самооплодотворение.

Фото: © commons.wikimedia.org

Это одна из самых жутких вещей, что я когда-либо видел Эндрю Циммерн, ведущий телешоу Bizarre Foods

Рудольфо Гусман, шеф-повар ресторана "Бораго", расположенного в Сантьяго, начал экспериментировать с пиурой в 2012 году. "Древние римляне готовили гарум — рыбный соус, популярный среди всех сословий. Чаще всего его делали из крови и внутренностей анчоусов, — говорит Гусман. — Мы тоже сделали соус, но из пиуры. Результат превзошёл все ожидания!"

"Пиура — народный чилийский деликатес. Его добывают здесь уже очень давно. Впервые он был описан испанским натуралистом Хуаном Игнасио Молиной в 1782 году", — рассказывает поставщик морепродуктов Габриэль Лайера. Рыбаки достают "кровоточащий камень" со дна, разрезают внешнюю оболочку из пеньки и пальцами вытаскивают мясо, которое называют "тетас" ("вымя"). По словам Лайеры, на вкус оно "сладкое, солёное и кислое одновременно".

Пиура обычно подаётся на стол в сыром виде. Для вкуса добавляют лук, кинзу, соль, растительное масло и лимонный сок. "Для нас пиура — самый главный из даров моря, — утверждает Густаво Морено, основатель Raíces Lab, — Её можно добавлять в любые блюда. Она — не побоюсь этих слов — формирует нашу идентичность".