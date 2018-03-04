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Регион
Опубликовано 4 марта 2018, 20:24

Немецкий спортсмен выступил в форме сборной России на лыжной гонке

Фото: &copy;&nbsp;aftonbladet

Фото: © aftonbladet

Комментаторы уверены, что спортсмен хотел таким способом показать, что поддерживает русских.

В шведском супермарафоне "Васалоппет" немецкий лыжник Тим Чарнке выступил в форме сборной России. Об этом сообщает издание Expressen. Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года таким способом хотел поддержать русских, считают комментаторы.

— Чарнке много бывал в России, говорит по-русски. Я абсолютно уверен, что он хотел таким образом показать, что поддерживает русских, — рассказал комментатор шведского телевидения Андерс Блёмквист.

Напомним, в конце прошлого года МОК отстранил многих российских спортсменов от Игр в Пхёнчхане. Оставшиеся атлеты не могли носить на состязаниях форму сборной России.

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Катерина Александрова
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