Немецкий спортсмен выступил в форме сборной России на лыжной гонке

Комментаторы уверены, что спортсмен хотел таким способом показать, что поддерживает русских.

В шведском супермарафоне "Васалоппет" немецкий лыжник Тим Чарнке выступил в форме сборной России. Об этом сообщает издание Expressen. Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года таким способом хотел поддержать русских, считают комментаторы.

— Чарнке много бывал в России, говорит по-русски. Я абсолютно уверен, что он хотел таким образом показать, что поддерживает русских, — рассказал комментатор шведского телевидения Андерс Блёмквист.