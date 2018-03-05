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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 07:26

Apple выпустит MacBook "для бедных" в 2018 году

Бюджетный ультрабук, согласно предварительной информации, станет доступен уже в этом году.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на слухах о продукции компании Apple, заявил, что компания планирует выпустить весной этого года бюджетный MacBook Air. По всей видимости, разработчики используют последние версии процессоров, на производительность которых уязвимости Meltdown и Spectre влияют меньше.

Также Apple может избавиться от портов USB-A в пользу более современных USB-C — так уже было с MacBook Pro и 12-дюймовым MacBook. Вместе с этим команда из Купертино может обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей.

По мнению аналитика, Apple сможет нарастить поставки на 10–15% благодаря росту покупательского спроса. Причиной этого станет низкая цена.

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Сергей Сурепин
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