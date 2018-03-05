Apple выпустит MacBook "для бедных" в 2018 году

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на слухах о продукции компании Apple, заявил, что компания планирует выпустить весной этого года бюджетный MacBook Air. По всей видимости, разработчики используют последние версии процессоров, на производительность которых уязвимости Meltdown и Spectre влияют меньше.

Также Apple может избавиться от портов USB-A в пользу более современных USB-C — так уже было с MacBook Pro и 12-дюймовым MacBook. Вместе с этим команда из Купертино может обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440x900 пикселей.