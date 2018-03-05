Стоимость iPhone X в России упала до критической отметки

Цена на флагманский смартфон от американской корпорации Apple стремительно падает.

Смартфон iPhone X появился в России чуть больше четырёх месяцев назад, однако его стоимость уже снизилась более чем на 18 тысяч рублей. По мнению аналитиков, стремительное падение цены связано сразу с несколькими факторами.

Во-первых, на старте продаж цена была сильно завышена. Во-вторых, с ноября прошлого года конкуренты Apple выпустили несколько наиболее доступных аналогов, что тоже сказалось на ценообразовании.

Сейчас купить iPhone X на 64 гигабайта можно за 61 тысячу рублей. Изначально смартфон стоил почти 80 тысяч рублей.