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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 08:08

Стоимость iPhone X в России упала до критической отметки

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Цена на флагманский смартфон от американской корпорации Apple стремительно падает.

Смартфон iPhone X появился в России чуть больше четырёх месяцев назад, однако его стоимость уже снизилась более чем на 18 тысяч рублей. По мнению аналитиков, стремительное падение цены связано сразу с несколькими факторами.

Во-первых, на старте продаж цена была сильно завышена. Во-вторых, с ноября прошлого года конкуренты Apple выпустили несколько наиболее доступных аналогов, что тоже сказалось на ценообразовании.

Сейчас купить iPhone X на 64 гигабайта можно за 61 тысячу рублей. Изначально смартфон стоил почти 80 тысяч рублей.

Напомним, согласно слухам, компания Apple в этом году представит сразу три новые модели iPhone.

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Сергей Сурепин
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