Microsoft выпустит "убийцу" YouTube и Twitch

Американская корпорация продолжает усердно работать над уникальным онлайн-редактором видео.

В скором времени компания Microsoft представит новый редактор видео для геймеров. Упоминания о нём удалось найти в исходном коде нового обновления.

Сейчас известно, что приложение Mixplay позволит проводить трансляции даже из самой требовательной игры. Также с помощью этой программы можно будет не только осуществлять захват видеоряда с экрана, но и моментально обрабатывать его.