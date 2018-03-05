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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 07:48

Microsoft выпустит "убийцу" YouTube и Twitch

Фото &copy; Windows Central
Фото © Windows Central

Американская корпорация продолжает усердно работать над уникальным онлайн-редактором видео.

В скором времени компания Microsoft представит новый редактор видео для геймеров. Упоминания о нём удалось найти в исходном коде нового обновления.

Сейчас известно, что приложение Mixplay позволит проводить трансляции даже из самой требовательной игры. Также с помощью этой программы можно будет не только осуществлять захват видеоряда с экрана, но и моментально обрабатывать его.

Вместе с этим геймеры смогут делиться впечатлениями от игры в онлайн-режиме. Это позволит персонализировать контент — у YouTube такой возможности пока нет. Геймеры уже считают, что этот сервис будет лучше, чем Twitch и решение от Google.

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Сергей Сурепин
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