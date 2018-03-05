Microsoft выпустит "убийцу" YouTube и Twitch
Американская корпорация продолжает усердно работать над уникальным онлайн-редактором видео.
В скором времени компания Microsoft представит новый редактор видео для геймеров. Упоминания о нём удалось найти в исходном коде нового обновления.
Сейчас известно, что приложение Mixplay позволит проводить трансляции даже из самой требовательной игры. Также с помощью этой программы можно будет не только осуществлять захват видеоряда с экрана, но и моментально обрабатывать его.
Вместе с этим геймеры смогут делиться впечатлениями от игры в онлайн-режиме. Это позволит персонализировать контент — у YouTube такой возможности пока нет. Геймеры уже считают, что этот сервис будет лучше, чем Twitch и решение от Google.