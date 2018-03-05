Создатели культовой StarCraft отпразднуют 20-летний юбилей игры
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Разработчики решили в честь этого устроить так называемый межгалактический юбилей.
В марте 2018 года культовой игре StarCraft исполняется двадцать лет. В честь этого компания Blizzard подготовила для геймеров тематические подарки во всех своих играх.
Пользователи получат по особому облику интерфейса для каждой из рас и портрет с эмблемой в StarCraft II, а также памятный интерфейс в StarCraft: Remastered. В Diablo 3, например, игроки получат питомца в виде крейсера "Возмездие Доминиона".
Для игроков в Overwatch будет доступен облик Сары Керриган, в игре World of Warcraft появится достижение "Да здравствует StarCraft", игроки в Heroes of the Storm получат портреты с изображениями протоссов, терранов и зергов, а пользователей Hearthstone ждут тематические комплекты карт.