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Опубликовано 5 марта 2018, 06:45

Создатели культовой StarCraft отпразднуют 20-летний юбилей игры

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики решили в честь этого устроить так называемый межгалактический юбилей.

В марте 2018 года культовой игре StarCraft исполняется двадцать лет. В честь этого компания Blizzard подготовила для геймеров тематические подарки во всех своих играх.

Пользователи получат по особому облику интерфейса для каждой из рас и портрет с эмблемой в StarCraft II, а также памятный интерфейс в StarCraft: Remastered. В Diablo 3, например, игроки получат питомца в виде крейсера "Возмездие Доминиона".

Для игроков в Overwatch будет доступен облик Сары Керриган, в игре World of Warcraft появится достижение "Да здравствует StarCraft", игроки в Heroes of the Storm получат портреты с изображениями протоссов, терранов и зергов, а пользователей Hearthstone ждут тематические комплекты карт.

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Сергей Сурепин
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