Создатели культовой StarCraft отпразднуют 20-летний юбилей игры

Разработчики решили в честь этого устроить так называемый межгалактический юбилей.

В марте 2018 года культовой игре StarCraft исполняется двадцать лет. В честь этого компания Blizzard подготовила для геймеров тематические подарки во всех своих играх.

Пользователи получат по особому облику интерфейса для каждой из рас и портрет с эмблемой в StarCraft II, а также памятный интерфейс в StarCraft: Remastered. В Diablo 3, например, игроки получат питомца в виде крейсера "Возмездие Доминиона".