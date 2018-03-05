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Опубликовано 5 марта 2018, 07:06

Игрок кардинально изменил самую популярную консоль 2017 года, сделав её огромной

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Энтузиаст не только сделал из Nintendo Switch огромную консоль, но ещё и доработал её.

Консоль Switch — спасательный круг для компании Nintendo. Японцам удалось выпустить самую популярную приставку 2017 года, тем самым существенно увеличив свою прибыль.

Гибридная консоль настолько понравилась геймерам, что один из них решил модернизировать приставку. Автор YouTube-канала My Mate Vince показал свою версию "увеличенной" консоли Nintendo Switch DXL.

Энтузиаст подключил контроллер JoyCon к огромному планшету. Также геймер превратил свой девайс в гибрид с PlayStation.

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Сергей Сурепин
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