Вышел тизер заключительного сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси
Фото: © Twitter/House of Cards
Авторы шоу показали, что нас ждёт в финальных сериях одного из самых популярных сериалов последних лет.
Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала "Карточный домик". Видео появилось в "Твиттере" с сопроводительным сообщением: "Мы только начинаем".
We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew— House of Cards (@HouseofCards) March 5, 2018
В новых эпизодах не снимался Кевин Спейси. Актёра исключили из шоу в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.
Главная героиня шестого сезона — Клэр Андервуд (её играет Робин Райт). Финальный сезон "Карточного домика" выйдет на Netflix осенью 2018 года.