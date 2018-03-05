Вышел тизер заключительного сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси

Авторы шоу показали, что нас ждёт в финальных сериях одного из самых популярных сериалов последних лет.

Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала "Карточный домик". Видео появилось в "Твиттере" с сопроводительным сообщением: "Мы только начинаем".

We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew — House of Cards (@HouseofCards) March 5, 2018

В новых эпизодах не снимался Кевин Спейси. Актёра исключили из шоу в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.