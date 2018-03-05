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Опубликовано 5 марта 2018, 05:11

Вышел тизер заключительного сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси

Фото: &copy; Twitter/House of Cards&rlm;

Фото: © Twitter/House of Cards‏

Авторы шоу показали, что нас ждёт в финальных сериях одного из самых популярных сериалов последних лет.

Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала "Карточный домик". Видео появилось в "Твиттере" с сопроводительным сообщением: "Мы только начинаем".

В новых эпизодах не снимался Кевин Спейси. Актёра исключили из шоу в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.

Главная героиня шестого сезона — Клэр Андервуд (её играет Робин Райт). Финальный сезон "Карточного домика" выйдет на Netflix осенью 2018 года.

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Сергей Сурепин
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