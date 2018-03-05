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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 08:35

Российский киберспортсмен критикует команды по Dota 2. Они недисциплинированны

По мнению звезды российского киберспорта, команды по League of Legends более дисциплинированны.

Фото &copy; VK/Likkrit's stream

Фото © VK/Likkrit's stream

Бывший капитан состава M19 по League of Legends Кирилл Малофеев (псевдоним — Likkrit) поделился своим мнением об уровне развития дисциплины в СНГ-регионе. Киберспортсмен не понимает, почему от российских команд все ждут стабильных побед.

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Я не знаю, почему кто-то считает, что наш регион должен у кого-то выигрывать. Напомню, что команда из СНГ выходила в основную часть турнира один раз. Один. За всю историю существования региона в дисциплине. Мы нищий регион.

Кирилл Малофеев

Также Малофеев рассказал, что команды по League of Legends более дисциплинированны, чем в других дисциплинах. В том числе и в Dota 2.

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Я видел составы по Overwatch, по "Доте", по другим дисциплинам, когда приходил в гости на буткемпы. Честно вам скажу: я нигде не видел такого подхода, как в "Лиге легенд".

Кирилл Малофеев

Напомним, ранее Riot Games применила дисциплинарное взыскание по отношению к Малофееву. Компания заблокировала игрока на полгода, запретив ему участвовать в соревновательных матчах.

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Сергей Сурепин
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