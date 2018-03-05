Российский киберспортсмен критикует команды по Dota 2. Они недисциплинированны
По мнению звезды российского киберспорта, команды по League of Legends более дисциплинированны.
Фото © VK/Likkrit's stream
Бывший капитан состава M19 по League of Legends Кирилл Малофеев (псевдоним — Likkrit) поделился своим мнением об уровне развития дисциплины в СНГ-регионе. Киберспортсмен не понимает, почему от российских команд все ждут стабильных побед.
Я не знаю, почему кто-то считает, что наш регион должен у кого-то выигрывать. Напомню, что команда из СНГ выходила в основную часть турнира один раз. Один. За всю историю существования региона в дисциплине. Мы нищий регион.
Кирилл Малофеев
Также Малофеев рассказал, что команды по League of Legends более дисциплинированны, чем в других дисциплинах. В том числе и в Dota 2.
Я видел составы по Overwatch, по "Доте", по другим дисциплинам, когда приходил в гости на буткемпы. Честно вам скажу: я нигде не видел такого подхода, как в "Лиге легенд".
Кирилл Малофеев
Напомним, ранее Riot Games применила дисциплинарное взыскание по отношению к Малофееву. Компания заблокировала игрока на полгода, запретив ему участвовать в соревновательных матчах.