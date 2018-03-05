Южная Корея стала чемпионом по культовой игре Warcraft 3
Разработчики провели соревнование впервые за долгое время. Всё благодаря юбилею игры.
Сборная Южной Кореи обыграла сборную Европы на турнире Warcraft 3 Invitational. Матч завершился со счётом 3:2.
За Южную Корею выступали FoCuS, ReMinD, Lyn и LawLiet. В составе Европы играли EfFeCt, Foggy, Happy и HawK.
Напомним, 27 февраля победителем Warcraft 3 Invitational — Oldschool Tournament стал Grubby. Он в финале обыграл Insomnia со счётом 2:0.
В прошлом месяце компания Blizzard впервые за семь лет выпустила обновление для Warcraft 3. Тогда же фирма анонсировала шоу-турнир со звёздами культовой игры.