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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 09:36

Южная Корея стала чемпионом по культовой игре Warcraft 3

Разработчики провели соревнование впервые за долгое время. Всё благодаря юбилею игры.

Фото: &copy; Flickr/aka Francois aka Mister Pink

Фото: © Flickr/aka Francois aka Mister Pink

Сборная Южной Кореи обыграла сборную Европы на турнире Warcraft 3 Invitational. Матч завершился со счётом 3:2.

За Южную Корею выступали FoCuS, ReMinD, Lyn и LawLiet. В составе Европы играли EfFeCt, Foggy, Happy и HawK.

Напомним, 27 февраля победителем Warcraft 3 Invitational — Oldschool Tournament стал Grubby. Он в финале обыграл Insomnia со счётом 2:0.

В прошлом месяце компания Blizzard впервые за семь лет выпустила обновление для Warcraft 3. Тогда же фирма анонсировала шоу-турнир со звёздами культовой игры.

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Сергей Сурепин
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