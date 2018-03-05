Дроид BB-8 из "Звёздных войн" говорил "на идише" на "Оскаре" и оскорбил евреев

Робот общался в своём привычном стиле. Актёр Оскар Айзек сказал, что понимает робота, так как знает идиш.

Дроид BB-8 появился на сцене во время 90-й церемонии "Оскара" вместе со своими коллегами по киносаге "Звездные войны". Актёры Марк Хэммил, Оскар Айзек и Келли Мари Трэн объявили лучший короткометражный анимационный фильм.

As the world's oldest Yiddish newspaper we'd like to state that BB-8 wasn't speaking Yiddish and turning languages into punchlines of jokes is demeaning. #Oscars #Needbetterjokewriters — פארווערטס (@Forverts) March 5, 2018

Перед объявлением победителей актёры шутили. Марк Хэмилл заявил, что он пришёл за своей "пенсией джедая", после чего в разговор вмешался BB-8. Дроид поинтересовался, почему у него нет смокинга. Хэмилл назвал это "дискриминацией роботов".

Переводчиком BB-8 выступил Оскар Айзек. Келли Мари Трэн поинтересовалась, как актёр понимает BB-8, на что тот пошутил: "Я знаю идиш".

Само собой, дроид говорит не на идише. Эта шутка возмутила зрителей. Газета Forverts, которая выходит на идише, назвала её оскорбительной.