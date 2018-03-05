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Опубликовано 5 марта 2018, 08:33

Дроид BB-8 из "Звёздных войн" говорил "на идише" на "Оскаре" и оскорбил евреев

Фото &copy; Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Робот общался в своём привычном стиле. Актёр Оскар Айзек сказал, что понимает робота, так как знает идиш.

Дроид BB-8 появился на сцене во время 90-й церемонии "Оскара" вместе со своими коллегами по киносаге "Звездные войны". Актёры Марк Хэммил, Оскар Айзек и Келли Мари Трэн объявили лучший короткометражный анимационный фильм.

Перед объявлением победителей актёры шутили. Марк Хэмилл заявил, что он пришёл за своей "пенсией джедая", после чего в разговор вмешался BB-8. Дроид поинтересовался, почему у него нет смокинга. Хэмилл назвал это "дискриминацией роботов".

Переводчиком BB-8 выступил Оскар Айзек. Келли Мари Трэн поинтересовалась, как актёр понимает BB-8, на что тот пошутил: "Я знаю идиш".

Само собой, дроид говорит не на идише. Эта шутка возмутила зрителей. Газета Forverts, которая выходит на идише, назвала её оскорбительной.

"Как старейшая газета на идише мы бы хотели отметить, что BB-8 говорил не на идише, и использовать языки для панчлайнов шуток оскорбительно".

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Сергей Сурепин
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