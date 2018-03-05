Рябков обвинил "горячие головы" из США в попытке реализовать в РФ сценарий хаоса

— Продолжение США политики по реализации своих геополитических задач в мире под маркой демократизации вызвало хаос. Не стало Югославии, трещат по швам Ирак и Ливия, отметим события на Украине. То же самое "горячие головы" в США не прочь повторить с Россией, — заявил Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.