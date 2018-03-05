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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 12:35

Рябков обвинил "горячие головы" из США в попытке реализовать в РФ сценарий хаоса

Сергей Рябков. Фото &copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Сергей Рябков. Фото © РИА Новости/Александр Натрускин

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что "горячие головы" из США хотят создать в России атмосферу хаоса, реализовав сценарий Ливии, Ирака и Украины.

— Продолжение США политики по реализации своих геополитических задач в мире под маркой демократизации вызвало хаос. Не стало Югославии, трещат по швам Ирак и Ливия, отметим события на Украине. То же самое "горячие головы" в США не прочь повторить с Россией, — заявил Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Замглавы МИД РФ также рассказал о том, что внешнеполитическое ведомство собирает данные о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.

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Янковская Ольга
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