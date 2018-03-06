Что известно о "миссках", которые пытались продать россиянку в секс-рабство
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5 марта стало известно о задержании в аэропорту Домодедово трёх девушек возрастом от 18 до 22 лет. Одна из них — жертва обмана, которую под предлогом работы "нянечкой" в восточной стране на самом деле отправляли в секс-рабство. 22-летняя Ксения Старикова и 19-летняя Татьяна планировали получить от сделки 1,5 млн рублей. Мы решили собрать разрозненную информацию об этих предприимчивых красотках.
Модельная карьера
Слева — Татьяна, справа на фото — Ксения Старикова. Фото © thesun.co.uk
Ксения — финалистка престижного национального конкурса "Мисс Россия" 2017-го, вошедшая в топ-30 самых красивых девушек, Татьяна является финалисткой малоизвестного конкурса Top Russia International 2018.
Студентки из-за бугра
Слева на фото — Ксения Старикова, справа — Татьяна. Фото © thesun.co.uk / surfingbird.ru
Ксения — уроженка города Владимира, у неё растёт 14-месячная дочь от разведённого мужа. Ксения является студенткой Российского университета физкультуры и спорта, а также преподаёт гимнастику для детей и руководит частным модельным агентством. По некоторым данным, она зарабатывала на жизнь тем, что деликатно называется оказанием эскорт-услуг.
Татьяна — модель русско-болгарского происхождения, учится в Москве в МАИ.
Операция по работорговле
Ксения Старикова. Фото © surfingbird.ru
Обе девушки пытались продать 18-летнюю студентку лингвистического вуза из Серпухова за $26 тыс. в сексуальное рабство на Ближний Восток. Они пообещали ей работу няней. Билет на самолёт был до Турции, но конечный пункт оставался для жертвы неизвестным.
Татьяна. Фото © thesun.co.uk
В настоящее время Татьяна активно сотрудничает со следствием, рассказывая про подробный план их операции. Её отправили под домашний арест, а Ксения до сих пор остаётся в СИЗО. Если вина обеих девушек будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы.
Фото © thesun.co.uk
Ранее Лайф писал, что финалистка конкурса "Миссис Россия" оказалась одной из "продавших" девушку в секс-рабство.