Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 15:44

Володин пригласил 75 иностранных наблюдателей на выборы-2018

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 75 иностранным наблюдателям приглашение на предстоящие выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

— Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента РФ 75 представителям из-за рубежа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приглашения были направлены депутатам национальных парламентов, европарламентариям и экспертам-политологам.

Ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.

Как уже сообщал Лайф, выборы президента РФ состоятся 18 марта.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar