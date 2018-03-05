Володин пригласил 75 иностранных наблюдателей на выборы-2018
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 75 иностранным наблюдателям приглашение на предстоящие выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
— Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента РФ 75 представителям из-за рубежа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что приглашения были направлены депутатам национальных парламентов, европарламентариям и экспертам-политологам.
Ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.
Как уже сообщал Лайф, выборы президента РФ состоятся 18 марта.