Володин пригласил 75 иностранных наблюдателей на выборы-2018

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 75 иностранным наблюдателям приглашение на предстоящие выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

— Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента РФ 75 представителям из-за рубежа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приглашения были направлены депутатам национальных парламентов, европарламентариям и экспертам-политологам.

Ранее Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран.