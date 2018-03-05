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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 17:30

Володин: "Оскар" за фильм "Икар" отражает усилия США по политизации всего мира

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко 

Лучшим документальным фильмом была признана лента Брайана Фогеля о допинге в российском спорте. По замыслу режиссёра, фильм задуман как "геополитический триллер с грязной мочой, необъяснимыми смертями и погоней за олимпийским золотом".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Икар", посвящённому допинг-скандалу в России. На его взгляд, решение киноакадемиков поощрить выход ленты, основанной на комментариях информатора WADA Григория Родченкова, отражает усилия США по политизации всего мира.

— Мир всё более политизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется, — отметил глава нижней палаты.

Володин подчеркнул, что навязывание таких тенденций для сфер культуры и спорта играет исключительно отрицательную роль.

— Из них уходит, с одной стороны, творчество, с другой стороны — честность и объективность, — указал он.

Церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник. "Икар" получил премию Киноакадемии США в категории "Лучший документальный фильм".

Ранее победу "Икара" прокомментировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков призвал осторожнее относиться к материалам, основанным на показаниях Родченкова.

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Марина Калегина
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