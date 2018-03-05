Xiaomi представила 40-дюймовый смарт-телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi выпустила 40-дюймовый телевизор Mi TV 4A. Впервые мы о нём узнали в конце 2017 года.

Телевизор получил 64-битный процессор Amlogic L962-H8X с тактовой частотой 1,5 ГГц, графический адаптер Mali-450, один гигабайт оперативной памяти и восемь гигабайтов встроенной флеш-памяти, а также два динамика по 8 Вт. Китайцам удалось реализовать поддержку технологий Dolby и DTS-HD.

Среди услуг пользователи смогут найти голосовой поиск и встроенное машинное обучение, которое подбирает контент под интересы владельцев телевизора. Также в пульте дистанционного управления находится микрофон, который позволяет осуществлять поисковые запросы без необходимости набора текста с помощью кнопок.