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Опубликовано 5 марта 2018, 15:49

Рейтинги "Оскара" упали до исторического минимума

Фото: &copy; Flickr/Disney | ABC Television

Фото: © Flickr/Disney | ABC Television

Предварительные подсчёты оставляют желать лучшего. Церемония награждения разочаровала зрителей.

Согласно предварительной информации, основанной на первых трёх часах церемонии, рейтинги "Оскара" в этом году упали на 16 процентов по сравнению с 2017 годом. Разрыв может стать ещё больше после заключительного подсчёта.

В 2017 году церемония вручения главных статуэток в кино суммарно привлекла 32,9 миллиона зрителей. Это был второй самый низкий результат после 2008 года — тогда за действом наблюдали 31,8 миллиона человек.

Переломный и самый просматриваемый за последние годы — "Оскар-2014". Тогда за главную награду боролись "Гравитация", "12 лет рабства" и "Далласский клуб покупателей". После него рейтинги церемонии начали резко падать. По всей видимости, в этом году церемония продолжит негативный тренд.

На неутешительные результаты могли повлиять две вещи. Во-первых, отсутствие интриги, во-вторых, церемонию второй год подряд вёл один и тот же ведущий — Джимми Киммел. Ситуацию не спасло даже участие в основных номинациях таких популярных фильмов, как "Дюнкерк" и "Прочь".

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Сергей Сурепин
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