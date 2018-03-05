Рейтинги "Оскара" упали до исторического минимума
Фото: © Flickr/Disney | ABC Television
Предварительные подсчёты оставляют желать лучшего. Церемония награждения разочаровала зрителей.
Согласно предварительной информации, основанной на первых трёх часах церемонии, рейтинги "Оскара" в этом году упали на 16 процентов по сравнению с 2017 годом. Разрыв может стать ещё больше после заключительного подсчёта.
В 2017 году церемония вручения главных статуэток в кино суммарно привлекла 32,9 миллиона зрителей. Это был второй самый низкий результат после 2008 года — тогда за действом наблюдали 31,8 миллиона человек.
Переломный и самый просматриваемый за последние годы — "Оскар-2014". Тогда за главную награду боролись "Гравитация", "12 лет рабства" и "Далласский клуб покупателей". После него рейтинги церемонии начали резко падать. По всей видимости, в этом году церемония продолжит негативный тренд.
На неутешительные результаты могли повлиять две вещи. Во-первых, отсутствие интриги, во-вторых, церемонию второй год подряд вёл один и тот же ведущий — Джимми Киммел. Ситуацию не спасло даже участие в основных номинациях таких популярных фильмов, как "Дюнкерк" и "Прочь".