"Сеньоры": Тайная гильдия спецслужб, финансируемая из бюджета США Международная разведывательная организация была создана в 1982 году по инициативе американского Агентства национальной безопасности. Что о ней известно? 30 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Скорее всего, вы никогда не слышали это название. Между тем под ним скрывается одна из самых мощных шпионских организаций в мире. Её существование — тщательно охраняемый секрет.

SIGINT Seniors — международная коалиция разведслужб, которая ежегодно проводит встречи для координации совместной работы по вопросам глобальной безопасности. Она имеет два подразделения: "европейское" и "тихоокеанское". Обоими руководит Агентство национальной безопасности США. Помимо него в "совет директоров" входят представители 17 других стран. Название SIGINT образовано из двух слов — "сигнал" и "интеллект".

Информация о деятельности SIGINT Seniors стала достоянием общественности благодаря Эдварду Сноудену. Среди документов, преданных огласке бывшим сотрудником американских спецслужб, оказались секретные материалы из внутреннего бюллетеня АНБ. Файлы содержат сведения об истории создания SIGINT, её целях, задачах и методах их решения.

Эдвард Сноуден. Фото © Getty Images / Barton Gellman

SIGINT Seniors Europe была создана в 1982 году на фоне продолжающейся холодной войны. В то время в альянсе состояло девять членов. Основное внимание уделялось раскрытию информации о советских вооружённых силах. После 11 сентября 2001 года группа выросла до 14 человек и начала фокусировать свои усилия на борьбе с терроризмом.

Основными действующими лицами "европейского" крыла организации являются ведомства из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии — так называемые пять глаз. По состоянию на апрель 2013 года им помогали разведслужбы Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Швеции.

Фото © "С широко закрытыми глазами", режиссёр Стэнли Кубрик, сценарист Фредерик Рафаэль / Kinopoisk.ru

Организация принимала участие в обеспечении безопасности таких масштабных мероприятий, как Олимпийские игры 2004 года в Греции, зимние Олимпийские игры 2006 года в Италии и чемпионат мира по футболу 2006 года в Германии. В период с 2006 по 2007 год в рамках контртеррористической деятельности участники альянса начали "работать с Интернетом". Ранее некоторые члены альянса неохотно признавали необходимость взаимодействия с Сетью.

В 2010 году члены Seniors Europe совместными усилиями устанавливали личности подозреваемых в терроризме и пиратстве, а также сотрудничали в разработке новых инструментов и методов наружного наблюдения. Согласно опубликованным документам, у организации была собственная закрытая коммуникационная сеть SIGDASYS, в которой происходил обмен перехваченными сообщениями.

Фото © Flickr / Santiago Zavala

Собрания Seniors Europe проводятся ежегодно, и каждый раз — в новой стране. Например, в 2009 году члены организации встретились в Канаде, в 2010-м — в Германии, в 2011-м — в Великобритании. В 2013 году АНБ выразило заинтересованность в постоянном месте дислокации, но ряд неназванных членов альянса высказались резко против.

"Тихоокеанское" подразделение SIGINT Seniors гораздо моложе европейского. Оно было образовано в 2005 году с целью "активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Однако уже в марте 2007 года во внутренних документах организации появляется информация о том, что АНБ планирует расширить сферу деятельности подразделения.

Основателями "тихоокеанской" группы стали спецслужбы "пяти глаз", а также Южная Корея, Сингапур и Таиланд. В 2013 году к ним присоединились Франция и Индия. Участники коалиции использовали для обмена информацией электронную систему под названием CRUSHED ICE. Согласно материалам АНБ, датированным ноябрём 2007 года, CRUSHED ICE — это безопасная сеть, которая позволяет передавать секретные данные, полученные в результате перехвата сообщений. "Система позволяет осуществлять совместную работу посредством голосового обмена, электронной почты, инструментов анализа и отчётности, графики и картографирования", — говорится в документе.

Фото © “Миссия невыполнима", режиссёр Брайан Де Пальма, сценарист Дэвид Кепп / Kinopoisk.ru

Страны, участвующие в SIGINT Seniors, получают ряд очевидных преимуществ: они могут изучать новые методы шпионажа или, например, получать уже систематизированную информацию о других странах и регионах. Но не все отреагировали на предложение "сеньоров". В марте 2007 года Япония отказалась подписывать соответствующее соглашение, выразив "озабоченность потенциальными рисками".

По всей видимости, SIGINT Seniors активны и по сей день. Согласно документам, датированным 2013 годом, в секретной части федерального бюджета США были предусмотрены значительные средства на развитие организации и укрепление сотрудничества между её членами.

Авторы Семен Хафизов