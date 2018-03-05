Порошенко пожаловался министру обороны Швеции на "газовый шантаж" России

Украинский лидер назвал в связи с этим нецелесообразным строительство "Северного потока — 2".

Президент Украины Пётр Порошенко на переговорах с главой военного ведомства Швеции Петером Хультквистом выразил надежду, что страны Северной Европы не позволят Москве "шантажировать" ЕС и Незалежную.

— Надеюсь, что страны Северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания, сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины, — приводит слова Порошенко "112 Украина".

Кроме того, украинский лидер назвал нецелесообразным с точки зрения безопасности Европы строительство "Северного потока — 2". В качестве дополнительных оснований для этого Порошенко назвал "угрозы" российского "Газпрома" о прекращении поставок газа на Украину.