Новая версия Android получит продвинутую блокировку входящих звонков

Владельцы телефонов смогут настроить несколько вариантов блокировки номеров, чтобы нежеланный абонент не смог дозвониться. Разработчики предусмотрели возможность блокировки, если номера телефона нет в списке контактов, при скрытом номере, в случаях, если звонок платный, а также в ситуациях, если номер телефона не содержит информации об идентификаторе вызывающего абонента. Последний вариант часто используют при телефонных атаках.