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Опубликовано 5 марта 2018, 18:37

Новая версия Android получит продвинутую блокировку входящих звонков

Фото: &copy; pexels

Фото: © pexels

Обновлённую версию операционной системы представят в начале мая на конференции Google I/O 2018.

Разработчики с XDA выяснили, что телефоны под управлением операционной системы Android получат встроенную блокировку входящих вызовов. Компания Google добавит в Android 9.0 P продвинутый чёрный список.

Владельцы телефонов смогут настроить несколько вариантов блокировки номеров, чтобы нежеланный абонент не смог дозвониться. Разработчики предусмотрели возможность блокировки, если номера телефона нет в списке контактов, при скрытом номере, в случаях, если звонок платный, а также в ситуациях, если номер телефона не содержит информации об идентификаторе вызывающего абонента. Последний вариант часто используют при телефонных атаках.

Пользователи Android 9.0 P смогут самостоятельно решать, активировать или нет такие возможности. В операционной системе будут соответствующие настройки.

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Сергей Сурепин
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