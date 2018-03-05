Новая версия Android получит продвинутую блокировку входящих звонков
Фото: © pexels
Обновлённую версию операционной системы представят в начале мая на конференции Google I/O 2018.
Разработчики с XDA выяснили, что телефоны под управлением операционной системы Android получат встроенную блокировку входящих вызовов. Компания Google добавит в Android 9.0 P продвинутый чёрный список.
Владельцы телефонов смогут настроить несколько вариантов блокировки номеров, чтобы нежеланный абонент не смог дозвониться. Разработчики предусмотрели возможность блокировки, если номера телефона нет в списке контактов, при скрытом номере, в случаях, если звонок платный, а также в ситуациях, если номер телефона не содержит информации об идентификаторе вызывающего абонента. Последний вариант часто используют при телефонных атаках.
Пользователи Android 9.0 P смогут самостоятельно решать, активировать или нет такие возможности. В операционной системе будут соответствующие настройки.