Художник потратил 13 лет на наиболее точное изображение квартиры Шерлока Холмса

Американскому художнику пришлось максимально детально изучить работы о популярном сыщике.

Американский художник Рассел Статлер сделал наиболее точное изображение квартиры Шерлока Холмса. Для этого ему пришлось по несколько раз перечитывать все произведения о знаменитом частном детективе.

Первые рисунки апартаментов Шерлока Холмса, расположенных на Бейкер-стрит, 221Б, иллюстратор начал делать ещё в 1995 году. В своей работе он отобразил все предметы, которые находились в этой квартире.