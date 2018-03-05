Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 20:36

Художник потратил 13 лет на наиболее точное изображение квартиры Шерлока Холмса

Фото: &copy; stutler.cc

Фото: © stutler.cc

Американскому художнику пришлось максимально детально изучить работы о популярном сыщике.

Американский художник Рассел Статлер сделал наиболее точное изображение квартиры Шерлока Холмса. Для этого ему пришлось по несколько раз перечитывать все произведения о знаменитом частном детективе.

Фото: © stutler.cc

Фото: © stutler.cc

Первые рисунки апартаментов Шерлока Холмса, расположенных на Бейкер-стрит, 221Б, иллюстратор начал делать ещё в 1995 году. В своей работе он отобразил все предметы, которые находились в этой квартире.

Полную версию своей работы художнику удалось представить общественности только спустя тринадцать лет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • книги
  • США
  • шерлокхолмс
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar