Арнольд Шварценеггер рассекретил, когда начнутся съёмки нового "Терминатора"

Актёр и бывший политик рассказал, что производство следующего фильма начнётся в июне 2018 года.

Съёмки начинаются незадолго до трёхлетней годовщины выхода последней на данный момент части "Терминатор: Генезис". По словам Шварценеггера, он вернётся к одной из самых знаменитых своих ролей. Актёр сыграл разумного робота модели Т-800, прибывшего из будущего.

Мы начинаем съёмки "Терминатора-6" в июне и закончим в середине октября, так что я буду участвовать. С нетерпением жду возвращения к своей роли Арнольд Шварценеггер

Также Шварценеггер заявил, что с Тимом Миллером в качестве режиссёра и Джимом Кэмероном, который будет курировать работу, всё получится превосходно. Первый работал над "Дэдпулом".

Напомним, будущий "Терминатор" даст старт новой трилогии и станет полноценным продолжением фильма "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис".