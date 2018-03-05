Арнольд Шварценеггер рассекретил, когда начнутся съёмки нового "Терминатора"
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Актёр и бывший политик рассказал, что производство следующего фильма начнётся в июне 2018 года.
Съёмки начинаются незадолго до трёхлетней годовщины выхода последней на данный момент части "Терминатор: Генезис". По словам Шварценеггера, он вернётся к одной из самых знаменитых своих ролей. Актёр сыграл разумного робота модели Т-800, прибывшего из будущего.
Мы начинаем съёмки "Терминатора-6" в июне и закончим в середине октября, так что я буду участвовать. С нетерпением жду возвращения к своей роли
Арнольд Шварценеггер
Также Шварценеггер заявил, что с Тимом Миллером в качестве режиссёра и Джимом Кэмероном, который будет курировать работу, всё получится превосходно. Первый работал над "Дэдпулом".
Напомним, будущий "Терминатор" даст старт новой трилогии и станет полноценным продолжением фильма "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис".
В роли Сары Коннор вновь снимется Линда Хэмилтон, сыгравшая героиню во второй части. Премьера ленты запланирована на 26 июля 2019 года.