Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 18:01

Арнольд Шварценеггер рассекретил, когда начнутся съёмки нового "Терминатора"

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Актёр и бывший политик рассказал, что производство следующего фильма начнётся в июне 2018 года.

Съёмки начинаются незадолго до трёхлетней годовщины выхода последней на данный момент части "Терминатор: Генезис". По словам Шварценеггера, он вернётся к одной из самых знаменитых своих ролей. Актёр сыграл разумного робота модели Т-800, прибывшего из будущего.

quote

Мы начинаем съёмки "Терминатора-6" в июне и закончим в середине октября, так что я буду участвовать. С нетерпением жду возвращения к своей роли

Арнольд Шварценеггер

Также Шварценеггер заявил, что с Тимом Миллером в качестве режиссёра и Джимом Кэмероном, который будет курировать работу, всё получится превосходно. Первый работал над "Дэдпулом".

Напомним, будущий "Терминатор" даст старт новой трилогии и станет полноценным продолжением фильма "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис".

В роли Сары Коннор вновь снимется Линда Хэмилтон, сыгравшая героиню во второй части. Премьера ленты запланирована на 26 июля 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • Арнольд Шварценеггер
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar