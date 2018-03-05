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Регион
Опубликовано 5 марта 2018, 20:36

iPhone за 50 долларов. В Малайзии выстроились огромные очереди

Продавцы закрыли магазин перед лицом у 11 тысяч человек, собравшихся в торговом центре.

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

В начале марта малайзийский ресейлер Apple, работающий под брендом Switch, объявил распродажу техники с витрины. В их числе оказалось десять iPhone 5S за 50 долларов, последний iPad Air 2 за 77 долларов и MacBook Air 2011 года за 128 долларов.

Невзирая на запрет "полуночной очереди", покупатели начали собираться возле магазина за 19 часов до открытия. Всего к началу рабочего дня в очереди находилось более 11 тысяч человек. Очередь растянулась до входа в торговый центр и несколько раз обвила здание по улице.

Представители Switch не справились с ажиотажем. Они объявили о переносе распродажи на неопределённый срок "по причинам безопасности".

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Сергей Сурепин
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