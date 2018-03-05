iPhone за 50 долларов. В Малайзии выстроились огромные очереди

В начале марта малайзийский ресейлер Apple, работающий под брендом Switch, объявил распродажу техники с витрины. В их числе оказалось десять iPhone 5S за 50 долларов, последний iPad Air 2 за 77 долларов и MacBook Air 2011 года за 128 долларов.

Невзирая на запрет "полуночной очереди", покупатели начали собираться возле магазина за 19 часов до открытия. Всего к началу рабочего дня в очереди находилось более 11 тысяч человек. Очередь растянулась до входа в торговый центр и несколько раз обвила здание по улице.